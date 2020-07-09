Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГлавный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе. Об этом заявил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в интервью газете Corriere della Sera.
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В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям

Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
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Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
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Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

РИА Новости 12:18
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

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Общество

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
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Общество

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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
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Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»

Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
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Футбол

Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Бывший главный тренер советской олимпийской сборной по футболу Владимир Сальков умер на 84-м году жизни, сообщается в Twitter ПФК ЦСКА.
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Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
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Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
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Происшествия

За поддержку курьеров в Петербурге задержали семь активистов

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В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

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Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются

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Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан

Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
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Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма

Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
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Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала

Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Он занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, работой в области которых наиболее известен, как и туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др.. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения; с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, является членом Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
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