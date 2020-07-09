Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе. Об этом заявил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в интервью газете Corriere della Sera.

Здоровье Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».

Происшествия Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. 402

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 192

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Общество Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека. 1,3K

Футбол Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков Бывший главный тренер советской олимпийской сборной по футболу Владимир Сальков умер на 84-м году жизни, сообщается в Twitter ПФК ЦСКА.

Гаджеты Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews. 101

Происшествия В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. 25

Политика Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.

Кино Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1K

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 13