Коронавирус
BFM.ruГлавный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе. Об этом заявил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в интервью газете Corriere della Sera.
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Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости 07 июля в 05:41
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Здоровье
Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям
Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»
Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
Футбол
Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков
Бывший главный тренер советской олимпийской сборной по футболу Владимир Сальков умер на 84-м году жизни, сообщается в Twitter ПФК ЦСКА.
Аргументы и Факты 09:57
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Политика
Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
Кино
Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма
Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
RuNews24.ru 09:06
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 10:45
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец 08:25