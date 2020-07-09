Коронавирус
BFM.ruГлавный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе. Об этом заявил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в интервью газете Corriere della Sera.
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Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Футбол
ФК «Уфа» победил «Ростов» со счетом 2:1
Футбольный клуб «Уфа» со счетом 2:1 победил «Ростов» в выездном матче 27-го тура российской премьер-лиги.
Башинформ вчера в 16:07
Спорт
Китай отменил почти все международные соревнования до конца 2020 года
Китай откажется от проведения большинства международных соревнований в 2020 году.
Матч ТВ 09:52
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
Наука
Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке
Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата.
МедиаПоток 10:31
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Происшествия
Россиянин убил жену 106 ударами за два часа
Перед судом Камышинского района Волгоградской области предстал 33-летний мужчина, который за два часа нанес жене 106 ударов, после чего потерпевшая скончалась.
Lenta.ru 11:57
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты
ToDay News Ufa 08:48
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
RT на русском 13:04
Авто
Новый родстер Skoda получит название Slavia
Родстер, созданный студентами профессионального подразделения Skoda, получил название Slavia.
Picsnews.net 12:28
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
Здоровье
В Набережные Челны приедет министр здравоохранения России
Михаил Мурашко посетит автоград завтра в первой половине дня Министр здравоохранения России Михаил Мурашко впервые посетит Набережные Челны с рабочим визитом, сообщают «Челнинские известия».
Челны-ТВ 07:50
Армия и оружие
Турецкая авиация начала бомбить объекты в Ливии
Турецкая боевая авиация нанесла удар по базе в Аль-Джуфре в Ливии. Атака ознаменовала собой новый виток гражданской войны в стране.
Русская Планета 08:52
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Отныне приобрести авто по госпрограммам могут семьи, в которых есть минимум один несовершеннолетний ребенок, а также работники государственных медицинских учреждений.
Новые автомобили 01:54
Политика
Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Армия и оружие
В Венесуэле военная авиация уничтожила неопознанный самолет США
Актуальные Новости 00:29
Политика
В Минобороны ФРГ ответили на претензии в адрес «Северного потока -2»
В Минобороны ФРГ ответили на претензии в адрес "Северного потока -2". Об этом сообщил лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Деловое.ТВ вчера в 13:45
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04