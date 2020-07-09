Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГлавный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе. Об этом заявил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в интервью газете Corriere della Sera.
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Американский инфекционист спрогнозировал усиление пандемии коронавируса

РИА Новости12:07

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Lenta.ru10:18

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

URA.Ru10:56

Главный инфекционист США: Мир пока в начале глобальной пандемии

Фонтанка.Ру10:51

Мы в самом начале пандемии, заявил американский инфекционист

Комсомольская правда10:22

Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

RT на русском11:49

Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии

Газета.Ru09:28
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Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
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Футбол

ФК «Уфа» победил «Ростов» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Уфа» со счетом 2:1 победил «Ростов» в выездном матче 27-го тура российской премьер-лиги.
Башинформ вчера в 16:07
Спорт

Китай отменил почти все международные соревнования до конца 2020 года

Китай откажется от проведения большинства международных соревнований в 2020 году.
Матч ТВ 09:52
Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
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Наука

Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке

Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата.
МедиаПоток 10:31
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru 11:47
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Происшествия

Россиянин убил жену 106 ударами за два часа

Перед судом Камышинского района Волгоградской области предстал 33-летний мужчина, который за два часа нанес жене 106 ударов, после чего потерпевшая скончалась.
Lenta.ru 11:57
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Происшествия

Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
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Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
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Космос

Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты

ToDay News Ufa 08:48
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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

RT на русском 13:04
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Авто

Новый родстер Skoda получит название Slavia

Родстер, созданный студентами профессионального подразделения Skoda, получил название Slavia.
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
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Политика

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
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Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
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Здоровье

В Набережные Челны приедет министр здравоохранения России

Михаил Мурашко посетит автоград завтра в первой половине дня Министр здравоохранения России Михаил Мурашко впервые посетит Набережные Челны с рабочим визитом, сообщают «Челнинские известия».
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Армия и оружие

Турецкая авиация начала бомбить объекты в Ливии

Турецкая боевая авиация нанесла удар по базе в Аль-Джуфре в Ливии. Атака ознаменовала собой новый виток гражданской войны в стране.
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Авто

Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты

Отныне приобрести авто по госпрограммам могут семьи, в которых есть минимум один несовершеннолетний ребенок, а также работники государственных медицинских учреждений.
Новые автомобили 01:54
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Политика

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России

Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Армия и оружие

В Венесуэле военная авиация уничтожила неопознанный самолет США

Актуальные Новости 00:29
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Политика

В Минобороны ФРГ ответили на претензии в адрес «Северного потока -2»

В Минобороны ФРГ ответили на претензии в адрес "Северного потока -2". Об этом сообщил лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Деловое.ТВ вчера в 13:45
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
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Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Он занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, работой в области которых наиболее известен, как и туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др.. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения; с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, является членом Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
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