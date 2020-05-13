Коронавирус
Взгляд.руВ США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
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Здоровье
Стоматологии начнут работать на Сахалине с 18 мая
Вопрос о лечении зубов поступил губернатору во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 13 мая.
АСТВ 00:22
Общество
До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине
На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Происшествия
Сахалинца осудят за фейк о мерах борьбы с коронавирусом
Южно-Сахалинск, 13 мая 2020, 07:14 — REGNUM Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Сахалина, разместившего в сети фейковое видео о мерах противодействия распространению коронавируса в островном регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре Сахалина.
REGNUM 00:14
Общество
В Красноярском крае вводят масочный режим
Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск вчера в 04:49
Технологии
Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты
Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
Goroday.ru вчера в 21:03
Общество
Путин объявил о завершении всеобщего карантина
Период нерабочих дней в России истекает, заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
ИА Красная Весна 11 мая в 09:27
Происшествия
В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму
В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Российская газета вчера в 22:04
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета вчера в 09:04
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
РБК 10 мая в 11:42
Наука
Создана технология промышленного производства одноатомных транзисторов
Группа ученых из Национального института стандартов и технологий вместе с коллегами из Университета Мэриленда разработала пошаговый рецепт производства одноатомного транзистора.
Хайтек+ вчера в 08:54
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском вчера в 12:53
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
Общество
Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина
Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:28
Кино
Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
Kinonews.ru вчера в 13:41
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
Общество
Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
Авто
Автомобили Skoda в России снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda снова объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки, предложив выгоду до 300 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 12:10
Общество
Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми
Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Пятый канал 11 мая в 09:56
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02