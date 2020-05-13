Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руВ США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В США заявили о заниженной статистике по умершим от COVID-19

Российская газетавчера в 21:43

Инфекционист из США заявил о возможном занижении числа погибших от COVID-19

VSE42.RUвчера в 23:16

COVID-19: миром овладевают все более тревожные настроения

Вести.Ruвчера в 23:45

Главный инфекционист США считает заниженным число смертей от коронавируса в стране

Life.ruвчера в 23:29

Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:05

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:54

Главный инфекционист США считает заниженным число жертв COVID-19 в стране

ТАССвчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Здоровье

Стоматологии начнут работать на Сахалине с 18 мая

Вопрос о лечении зубов поступил губернатору во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 13 мая.
АСТВ 00:22
Общество

До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине

На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Происшествия

Сахалинца осудят за фейк о мерах борьбы с коронавирусом

Южно-Сахалинск, 13 мая 2020, 07:14 — REGNUM Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Сахалина, разместившего в сети фейковое видео о мерах противодействия распространению коронавируса в островном регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре Сахалина.
REGNUM 00:14
35
Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск вчера в 04:49
113
Технологии

Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты

Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
Goroday.ru вчера в 21:03
5
Общество

Путин объявил о завершении всеобщего карантина

Период нерабочих дней в России истекает, заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
ИА Красная Весна 11 мая в 09:27
168
Происшествия

В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму

В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Российская газета вчера в 22:04
11
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
3K
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета вчера в 09:04
9,1K
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
515
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

РБК 10 мая в 11:42
960
Наука

Создана технология промышленного производства одноатомных транзисторов

Группа ученых из Национального института стандартов и технологий вместе с коллегами из Университета Мэриленда разработала пошаговый рецепт производства одноатомного транзистора.
Хайтек+ вчера в 08:54
Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
369
Общество

СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна вчера в 13:55
196
Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском вчера в 12:53
Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
8
Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
1,1K
Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
113
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
731
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
32
Общество

Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина

Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:28
Кино

Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана

Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
Kinonews.ru вчера в 13:41
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
5,9K
Общество

Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ

Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
3
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
6
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
2
Авто

Автомобили Skoda в России снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda снова объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки, предложив выгоду до 300 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 12:10
5
Общество

Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми

Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Пятый канал 11 мая в 09:56
2
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
141
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
22
ещё по теме
Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой в области которых наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное