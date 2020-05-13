Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

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