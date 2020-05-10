По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.

Общество В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня. 2

Шоу-бизнес Ольга Бузова разозлила маскарадом на День Победы День Ольга начала с рассказа о подвиге своих прадедов, вдохновив многих фанатов своего творчества, после чего девушка начала публиковать кадры, на которых позирует в форме. 2

Происшествия Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены. 55

Здоровье В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19. 380

Общество В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.

Общество За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 496

Здоровье В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа. 1

Здоровье На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб. 444

Здоровье В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.

Общество Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями Сумма задолженности не уточняется, но известно, что среди картин, о которых идет речь, оказался и самый кассовых российский фильм «Холоп», заработавший в прокате более 3 миллиардов рублей. 1

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,6K