Коронавирус

ТАССТАССГлавный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
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Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию

Коммерсантъ01:51

Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

ТАСС01:05

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REGNUM01:30

Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме

Комсомольская правда01:20

Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

Газета.Ru01:16

Главный инфекционист США ушёл на двухнедельную самоизоляцию

News.ru01:47

Три директора в Минздраве США ушли в изоляцию на фоне вируса в Белом доме

РБКвчера в 23:37
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Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
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Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

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Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

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Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

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Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива

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В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом

В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
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Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
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Общество

В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
НТВ 05:48
Политика

МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 08 мая в 13:41
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Общество

Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины

Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Ислочь» — «Белшина»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Беларуси

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За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области

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В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
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На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса

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В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая

В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.
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Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

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В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 08 мая в 03:35
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

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Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
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Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
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Энтони Фаучи
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Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой в области которых наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
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