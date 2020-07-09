Коронавирус
UfaTime.ruГлавный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
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Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 04:03
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
МонаВиста 07 июля в 12:48
Авто
Компания Kia раскрыла цены на обновлённый K5 2021 года
Южнокорейская компания опубликовала цены на новое поколение Kia Optima в США.
Моя Москва.онлайн 08 июля в 08:16
Общество
В Кузбассе выписали ещё 41 пациента с коронавирусом
Всего в регионе официально зарегистрировано 2280 пациентов с коронавирусом, 1006 человек выздоровели, 12 скончались.
REGNUM вчера в 06:27
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
Политика
Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество
Около 700 выпускников сдадут сегодня ЕГЭ по математике в Пскове
Ранее в Пскове ЕГЭ по русскому языку сдали 1325 выпускников, по литературе - 128, информатике - 116, географии - 36.Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ сдают более 2 тысяч выпускников.
Псковская Лента Новостей 00:00
Происшествия
Кассационный суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным
РИА Новости вчера в 15:49
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания 08 июля в 13:27
Происшествия
У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски
У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания.
Известия 00:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
Известия вчера в 19:17
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС вчера в 12:17
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° 07 июля в 08:23
Здоровье
В Амурской области умер заразившийся коронавирусом врач скорой помощи
Благовещенск, 10 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом.
REGNUM 01:36
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости вчера в 15:37
Здоровье
В Якутии медучреждения переходят на обычный режим работы
Министерство здравоохранения Якутии, согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, разработало поэтапный план восстановления работы медучреждений региона в плановом режиме.
Якутия Daily вчера в 22:50
Культура
Адвокат считает абсурдными прозвучавшие по белорусскому ТВ обвинения в адрес Бабарико
Защита претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного по делу Белгазпромбанка, считает абсурдными прозвучавшие по белорусскому телевидению утверждения о причастности своего подзащитного к преступлениям, а показанный телесюжет - низкопробным.
ТАСС 01:38
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова готовится к худшему, если его посадят в тюрьму.
ФАН вчера в 23:25
Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
Общество
Турпоток в Алтайский край упал почти в три раза
За полгода регион посетили 336 тысяч туристов Туристический поток в Алтайский край в сравнении с 2019 годом упал почти в три раза, рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в ходе онлайн-брифинга 10 июля.
АМИТЕЛ 00:30
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18