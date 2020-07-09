Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaГлавный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
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Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса

РИА Новости12:07

Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

RT на русском11:49

Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии

Газета.Ru09:28

Главный инфекционист США: мировая эпидемия коронавируса только начинается

REGNUM10:29

Мы в самом начале пандемии, заявил американский инфекционист

Комсомольская правда10:22

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Lenta.ru10:18

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

URA.Ru10:56
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
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Общество

Смертность в Петербурге в июне стала рекордной за последние 10 лет

По информации агентства, в городе показатель смертности за месяц поднимался выше шести тысяч человек только трижды за последние десять лет: в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.
Телеканал RTVI 15:53
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Здоровье

В хосписе Сургута обнаружен очаг коронавируса

В Сургутскую областную клиническую больницу переведены 60 пациентов центра паллиативной медицинской помощи «Наджа Альянс».
Московский Комсомолец Югра 09:42
Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге текущего года.
Моя Москва.онлайн 12:02
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Происшествия

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
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Экономика

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 07 июля в 09:03
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Армия и оружие

Экс-глава генштаба Украины Муженко ждет наступления России с востока

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украине следует готовиться к наступлению России.
Shraibikus News 10:16
31
Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия вчера в 15:45
2
Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
6
Здоровье

Главврача барнаульской поликлиники уволили после скандала с зарплатами

Наличие конфликта интересов в учреждении признала прокуратура Главный врач детской поликлиники Барнаула № 9 Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
АМИТЕЛ 02:20
9
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
1,2K
Космос

В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран

Популярная механика вчера в 06:31
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом

Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
КМВ Новости 07:36
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ вчера в 01:46
2
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38
9
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ

Лезги газет 16:06
40
Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА

Чемпионат 10:49
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
1,2K
Здоровье

206 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области

206 случаев подтвердили за прошедшие сутки, сообщает 10 июля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АиФ Иркутск 22:26
Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
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Общество

В Москве за сутки умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 4 087 человек.
Комсомольская правда 16:23
1,3K
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
4,1K
Футбол

Иванович продлил контракт с «Зенитом» до конца следующего сезона

REGNUM 11:18
Шоу-бизнес

Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
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Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял устаревшие мифы о здоровом образе жизни.
МедиаПоток вчера в 05:35
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Происшествия

На счетах экс-замминистра ЖКХ Башкирии нашли 1,5 млн долларов США

Прокуратура выявила на счетах бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии более 1,5 млн долларов США, сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 9 июля.
Уфа1.ру 11:35
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Он занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, работой в области которых наиболее известен, как и туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др.. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения; с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, является членом Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
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