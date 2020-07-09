Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Смотрите также
Беременная звезда «Дома 2» Александра Черно устроила погром в роддоме
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Саакашвили отказал властям Грузии в легитимности
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.В источнике
Подробнее о событии