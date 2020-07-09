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ToDay News UfaToDay News Ufa

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.В источнике
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Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 12:07

Мы в самом начале пандемии, заявил американский инфекционист

Комсомольская правдавчера в 10:22

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 10:56

Главный инфекционист США: мировая эпидемия коронавируса только начинается

REGNUMвчера в 10:29

Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 11:49

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:18

Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии

Газета.Ruвчера в 09:28
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Беременная звезда «Дома 2» Александра Черно устроила погром в роддоме

Гинеколог Александры Черно, который следит за ходом ее беременности, посоветовал участнице «Дома 2» при ее лишнем весе сделать кесарево сечение, так как, по мнению медика, это гораздо лучше скажется на организме девушки.
Беременная звезда «Дома 2» Александра Черно устроила погром в роддоме
Киноафиша Россиивчера в 07:22
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новостивчера в 06:04
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Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям

Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Веснавчера в 14:37
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Экономика Украины продолжила падать

В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности.
Lenta.ru17:30
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