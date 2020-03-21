Коронавирус

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Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию. Медик находилась в Мадриде по открытой визе с 6 по 9 марта, когда там уже был введен карантин в связи с распространением коронавируса.
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