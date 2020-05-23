Какой может быть вторая волна эпидемии в нашей стране, как её можно предотвратить и какую роль в этом сыграет вакцинация, «Парламентской газете» рассказала главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

с чего всё началось

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.

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