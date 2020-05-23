Коронавирус
РИА НовостиГлавный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.
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с чего всё началось
Какой может быть вторая волна эпидемии в нашей стране, как её можно предотвратить и какую роль в этом сыграет вакцинация, «Парламентской газете» рассказала главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.Парламентская газетавчера в 04:08
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Главный инфекционист Минздрава рассказала, какой будет вторая волна коронавируса
ГТРК Ямалвчера в 06:54
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В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
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RT на русском вчера в 13:08
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Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
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Сайт губернатора и Правительства Пермского края 02:24
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iXBT.com 00:09
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ТАСС вчера в 11:44
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Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолёт
Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 07:03
Армия и оружие
США намерены нарастить мощь ВМС для противостояния России и Китаю
По словам министра обороны США, Пентагон работает над реализацией плана президента США Дональда Трампа об увеличении количества кораблей в составе ВМС до 355, но этого количества может быть недостаточно для решения основных задач - противостоянию с Россией и Китаем.
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Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 21 мая в 17:00
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Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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"Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", — заявил Воробьев.
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Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на COVID-19.
РИА Новости вчера в 09:36
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RuNews24.ru 01:41
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Актуально звучат слова маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского: "Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых".
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Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
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Piter.tv вчера в 15:13