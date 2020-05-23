Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.
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с чего всё началось

Вторая волна COVID-19 будет не такой мощной, как первая

Какой может быть вторая волна эпидемии в нашей стране, как её можно предотвратить и какую роль в этом сыграет вакцинация, «Парламентской газете» рассказала главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.
Парламентская газетавчера в 04:08

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В Минздраве описали вторую волну коронавируса

Газета.Ru05:34

Инфекционист оценила возможность второй волны коронавируса в России

RT на русском02:40

В Минздраве спрогнозировали, что новый коронавирус станет слабее

Парламентская газетавчера в 05:02

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны COVID-19

РБКвчера в 20:00

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

РИА Новостивчера в 18:55

В Минздраве рассказали о силе второй волны COVID-19

News.ruвчера в 07:35

Главный инфекционист Минздрава: вторая волна коронавируса будет слабее первой

Коммерсантъ02:24
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Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Происшествия

Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве

Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
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Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
1,1K
Общество

Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
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Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Интерфакс 06:13
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Политика

В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
1,3K
Культура

Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона

Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru вчера в 01:23
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Гаджеты

Nvidia и AMD анонсировали видеокарты нового поколения

Технологическая компания Nvidia анонсировала видеокарты нового поколения, так же, как и китайская компания AMD.
iReactor 21 мая в 13:43
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
588
Общество

Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»

Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.
Вести.Ru 20 мая в 15:25
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Политика

Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:26
15
Кино

«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга

Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
20
Здоровье

В Грузии посмеялись над главой минздрава Армении

Заявления главы минздрава Армении Арсена Торосяна о своих преимуществах в контроле над распространением коронавируса SARS-CoV-2 являются смешными и необоснованными.
ИА Красная Весна 06:36
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru вчера в 01:29
3K
Общество

В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В материковом Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения этой инфекцией, также не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 22:08
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
1,1K
Общество

В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении России.
Lenta.ru 21 мая в 06:35
3,9K
Политика

Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам

Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая

По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 21 мая в 05:18
470
Общество

В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами

В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
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Здоровье

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
247
Общество

Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае

В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.
Дождь вчера в 08:50
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия вчера в 10:52
337
Общество

Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США.
Lenta.ru 06:45
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Путешествия

Вице-президент АКОРТ рассказал, когда возобновятся путешествия из РФ

Вице-президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Дмитрий Горин рассказал, что путешествия за пределы России для наших жителей будут возобновлены после того, как откроются границы, наладится международное сообщество, а также после возобновления работы посольств.
РЕН ТВ 02:15
2
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 13:55
3
Политика

Сергей Галицкий отказался баллотироваться на пост губернатора края

Кубанский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий прокомментировал инициативу жителей края выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора на выборах в сентябре 2020 года.
Московский Комсомолец Краснодар 05:08
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