Коронавирус
РИА НовостиГлавный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.
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с чего всё началось
После того как закончится первая волна коронавируса, в мире может последовать вторая волна заражений, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.Парламентская газетавчера в 04:08
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Главный инфекционист Минздрава рассказала, какой будет вторая волна коронавируса
ГТРК Ямалвчера в 06:54
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