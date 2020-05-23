Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.
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с чего всё началось

Вторая волна COVID-19 будет не такой мощной, как первая

После того как закончится первая волна коронавируса, в мире может последовать вторая волна заражений, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Парламентская газетавчера в 04:08

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В Минздраве описали вторую волну коронавируса

Газета.Ru05:34

Главный инфекционист Минздрава рассказала, какой будет вторая волна коронавируса

ГТРК Ямалвчера в 06:54

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны COVID-19

РБКвчера в 20:00

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

РИА Новостивчера в 18:55

В Минздраве рассказали о силе второй волны COVID-19

News.ruвчера в 07:35

Инфекционист оценила возможность второй волны коронавируса в России

RT на русском02:40

В Минздраве спрогнозировали, что новый коронавирус станет слабее

Парламентская газетавчера в 05:02
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Происшествия

Захватчик московского банка требовал встречи с Бузовой

Lenta.ru 09:23
20
Происшествия

Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
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Экономика

Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ

Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
Российская газета 21 мая в 13:39
12
Политика

Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
1,4K
Армия и оружие

Sohu считает, что Су-57 получит опасное для США обновление

Россия нашла максимально эффективное решение, которое позволит вывести возможности истребителя Су-57 на новый уровень.
ПолитРоссия 20 мая в 11:36
2
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
2,3K
Технологии

Появление болезней сердца предотвращает рыбная диета

Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижают омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в пищевых добавках и рыбе.
Live24 06:16
17
Происшествия

Воронцов стал фигурантом еще одного дела

Вести.Ru 09:37
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Политика

Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости вчера в 10:43
2
Авто

Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей

В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
4
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском 09:16
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
1,4K
Происшествия

В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2

За сутки, по состоянию на 23 мая, умерли четыре носителя коронавируса. В одном случае SARS-CoV-2 выявлен у 59-летнего пациента посмертно.
REGNUM 05:02
4
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
1,1K
Наука

Прародину коренных американцев нашли у Байкала

Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com вчера в 02:59
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Космос

Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT

Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
Телеканал 360° 21 мая в 07:38
1
Игры

Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store

Игромания.ру 21 мая в 11:04
26
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
76
Общество

Боец ММА вызвала на бой раскритиковавшую Усика украинскую журналистку

Газета.Ru 09:57
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
360
Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
3
Общество

Тарзану предложили работу в такси после жалобы на безденежье

NewInform вчера в 21:00
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,5K
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Происшествия

Мать с дочкой утонули в септике в Красноярском крае

НТВ 09:43
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Политика

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

РИА Новости 06:08
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Кино

Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении

REGNUM 20 мая в 09:12
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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