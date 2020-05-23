После того как закончится первая волна коронавируса, в мире может последовать вторая волна заражений, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.

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