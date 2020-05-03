с чего всё началось

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает ТАСС.

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