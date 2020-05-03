Коронавирус
Газета.RuГлавный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает ТАСС.
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«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше»,— приводится заявление господина Бойцова на сайте ведомства.Коммерсантъ08:05
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