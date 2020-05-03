Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает ТАСС.
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«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше»,— приводится заявление господина Бойцова на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ08:05

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Газета.Ru вчера в 10:56
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Biznes Alert: Если даже приближенное к российскому руководству информационное агентство REGNUM пишет об угольном кризисе, значит, все и правда плохо.
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В Сети появилась фотография прототипа ВАЗ-2118

Пользователи Сети вспомнили о хэтчбеке ВАЗ-2118.
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Lenta.ru 06:56
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
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РИА Новости вчера в 04:10
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RT на русском 17:10
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

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Газета.Ru 15:47
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

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Газета.Ru 15:52
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Общество

Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу

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Коммерсантъ 17:47
Общество

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RT на русском 13:59
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Происшествия

В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»

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Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
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Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006

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Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
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Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится в сообщении национальных ВВС в Twitter.
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

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Определен способ избежать смерти от коронавируса

Ученые Университета Южной Калифорнии определили, что временное подавление иммунной системы на ранних стадиях COVID-19 поможет избежать тяжелых симптомов и предотвратить смерть от цитокинового шторма.
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Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

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