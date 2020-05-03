с чего всё началось

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает ТАСС.

Авто Бюджетные автомобили от UzAuto Motors застряли на российской границе Крупная партия бюджетных автомобилей, произведенных узбекской компанией UzAuto Motors застряла на российской границе, сообщает 3 мая сайт upl.uz Речь идет о партии бюджетных автомобилей под брендом Chevrolet.

Общество Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 857

Авто Peugeot собирается показать более дешевую вариацию Peugeot e-208 На сегодняшний день Peugeot e-208 предлагается лишь с аккумуляторной батареей на 50 кВт / ч, которая обеспечивает заявленную максимальную дальность 339 км. Может быть, модель Peugeot с меньшим диапазоном потеряет около 25 % емкости батареи, понизив отдачу системы до 37 кВт и предложив новый максимальный запас хода около 241 км.

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 2,3K

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 760

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,5K

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 274

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 18

Общество В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. 5

Общество Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции. 618

Общество Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.

Общество Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных «В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости. 196

Происшествия В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди» В Калининграде на пересечении Советского проспекта и улицы Гайдара в воскресенье, 3 мая 2020 года, около 20:15 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля «Ауди 100». 4

Наука Медоносные пчелы стали умирать от болезни похожей на коронавирус Британские ученые стали находить груды мертвых пчел вне ульев, зараженных вирусом хронического пчелиного паралича, который вызывает сильную дрожь, в следствии чего насекомые не могут летать, а после недельных мучений наступает смерть. 10

Космос Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.

Политика В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. 317

Наука Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать. 41

Происшествия В Боливии разбился самолет с испанцами на борту Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится в сообщении национальных ВВС в Twitter. 8

Спорт Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.