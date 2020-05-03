Коронавирус
Газета.RuГлавный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить4,7K
с чего всё началось
«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше»,— приводится заявление господина Бойцова на сайте ведомства.Коммерсантъ08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
Общество
Аксенов заявил о нашествии туристов в Крым, несмотря на запрет
Московский Комсомолец 04:42
Авто
Бюджетные автомобили от UzAuto Motors застряли на российской границе
Крупная партия бюджетных автомобилей, произведенных узбекской компанией UzAuto Motors застряла на российской границе, сообщает 3 мая сайт upl.uz Речь идет о партии бюджетных автомобилей под брендом Chevrolet.
ИА Красная Весна 17:55
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Авто
Peugeot собирается показать более дешевую вариацию Peugeot e-208
На сегодняшний день Peugeot e-208 предлагается лишь с аккумуляторной батареей на 50 кВт / ч, которая обеспечивает заявленную максимальную дальность 339 км. Может быть, модель Peugeot с меньшим диапазоном потеряет около 25 % емкости батареи, понизив отдачу системы до 37 кВт и предложив новый максимальный запас хода около 241 км.
SpeedMe 01 мая в 11:34
Экономика
Biznes Alert (Польша): польский уголь будет основой, а мы, россияне сможем играть лишь вспомогательную роль (Biznes Alert)
Biznes Alert: Если даже приближенное к российскому руководству информационное агентство REGNUM пишет об угольном кризисе, значит, все и правда плохо.
ИноСМИ 17:50
Авто
В Сети появилась фотография прототипа ВАЗ-2118
Пользователи Сети вспомнили о хэтчбеке ВАЗ-2118.
Тарантас Ньюс вчера в 09:12
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Происшествия
В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru 12:41
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Общество
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 17:47
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Происшествия
В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»
В Калининграде на пересечении Советского проспекта и улицы Гайдара в воскресенье, 3 мая 2020 года, около 20:15 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля «Ауди 100».
Русский Запад 15:03
Наука
Медоносные пчелы стали умирать от болезни похожей на коронавирус
Британские ученые стали находить груды мертвых пчел вне ульев, зараженных вирусом хронического пчелиного паралича, который вызывает сильную дрожь, в следствии чего насекомые не могут летать, а после недельных мучений наступает смерть.
FoxTime.ru 08:35
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews вчера в 11:08
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ 01 мая в 13:09
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится в сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Наука
Определен способ избежать смерти от коронавируса
Ученые Университета Южной Калифорнии определили, что временное подавление иммунной системы на ранних стадиях COVID-19 поможет избежать тяжелых симптомов и предотвратить смерть от цитокинового шторма.
Lenta.ru 13:08
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Официальная позиция РПЦ в отношении абортов состоит в их выведении из системы ОМС, к чему ранее неоднократно призывали священнослужители.
Говорит Москва вчера в 11:31