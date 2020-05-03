с чего всё началось

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники. 490

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 234

Общество В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 118

Общество 797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 755

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 1,3K

Здоровье На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook. 22

Общество Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство. 839

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1K

Здоровье Николай Брико дал советы, как избежать заражения коронавирусом «Избежать заражения могут лишь изоляционно-ограничительные меры, направленные на предупреждение попадания вируса в организм человека», — констатировал академик.

Политика Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов «Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова. 1

Здоровье 47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек. 112

Космос Virgin Galactic впервые испытала новый космолет Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом. 5

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2K