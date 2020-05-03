Коронавирус
REGNUMГлавный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
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«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше»,— приводится заявление господина Бойцова на сайте ведомства.Коммерсантъ08:05
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