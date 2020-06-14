Религия
REGNUMГлавный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
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В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент.
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Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
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Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»
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Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
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Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
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В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
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REGNUM вчера в 13:49
Здоровье
Политики бьют тревогу из-за вспышки COVID-19 в Северодвинске
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий «СЕВМАШ» и «Звездочка», - пишут политики.
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Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
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В трейлере Everspace 2 показали сражение космических кораблей
Разработчики Everspace 2 обещают предложить геймерам в значительной мере проработанный виртуальный мир с увлекательными сражениями, интересной и яркой историей, а также существенными улучшениями для космических кораблей.
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
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Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер.
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Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
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Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
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Как в Батайске выявили новых больных коронавирусом
Напомним, количество зараженных коронавирусом за весь период пандемии составило в Ростовской области порядка 7200 человек, в Батайске - 257 случаев.
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