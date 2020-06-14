Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 304

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 351

Игры Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5 Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент. 983

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 1,6K

Общество У главы Сургута выявили коронавирус Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 72

Футбол «Наполи» вышел в финал Кубка Италии Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".

Общество Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован. 1

Политика Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением» «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии. 140

Общество В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников. 88

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 21

Игры В трейлере Everspace 2 показали сражение космических кораблей Разработчики Everspace 2 обещают предложить геймерам в значительной мере проработанный виртуальный мир с увлекательными сражениями, интересной и яркой историей, а также существенными улучшениями для космических кораблей.

Происшествия На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер. 21

Здоровье В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.

Здоровье Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. 105