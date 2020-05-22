Энергетика
Lenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
РБК вчера в 08:22
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Общество
В России зафиксирован максимальный прирост смертей от коронавируса
По данным оперативного штаба на утро 24 мая, число зараженных коронавирусом COVID-19 в стране увеличилось на 8599 за сутки - это минимальное количество новых заболевших с начала мая.
Московский Комсомолец 03:45
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета вчера в 02:00
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Американский посол в Германии намерен уйти в отставку
В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге. Намерение Гренелла уйти в отставку, по мнению немецкого СМИ, не совсем удивительно.
News.ru 05:43
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена в регионе.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили мусульман с праздником разговения Ураза-байрам.
Коммерсантъ 04:28
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Политика
Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу
Соединенные Штаты даже не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.ру вчера в 19:43
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Общество
Рамзан Кадыров пошел на поправку
Глава Чечни и почетный президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров, которого увезли в больницу Москвы с подозрением на коронавирус, пошел на поправку.
ProstoProSport 06:28
Происшествия
19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
Политика
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Происшествия
Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги
В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Происшествия
В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира
В аэропорту Симферополя полиция задержала пьяного дебошира. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ 06:24
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
"По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК", - сказали в Центре.
Газета.Ru 05:34
Общество
В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений
На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32