Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
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Американский посол в Германии намерен уйти в отставку

В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге. Намерение Гренелла уйти в отставку, по мнению немецкого СМИ, не совсем удивительно.
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

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В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса

За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
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Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

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Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
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Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
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REGNUM вчера в 08:12
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Политика

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