Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Главный конкурент «Газпрома» приготовился к ценовой войне

ИА Красная Весна07:07

Минэнерго Катара прогнозирует возвращение спроса на энергоносители

ПРАЙМвчера в 16:55

Qatar Petroleum сократит расходы на 30% в 2020 г

Neftegaz.ru22 мая в 09:28

Катар намерен нанести новый удар по «Газпрому»

Деловое.ТВ22 мая в 13:31

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Lenta.ru22 мая в 13:00

Вслед за нефтяной России грозит газовая война

Московский Комсомолецвчера в 08:42

Катар не будет снижать производство СПГ и сохранил план роста мощностей

Интерфакс22 мая в 08:58
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 10:25, Ашберн
Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
12
Политика

Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»

В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58
1
Происшествия

В Липецкой области обновили карту распространения коронавируса

Липецк, 22 мая 2020, 17:16 — REGNUM В Липецкой области 22 мая 20 человек были выписаны с отрицательным и тестами на коронавирус после курса лечения, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
REGNUM 22 мая в 10:16
92
Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет его победы на выборах.
РИА Новости 10:07
Общество

Умер легендарный цирковой артист Тамерлан Нугзаров

Народный артист РСФСР, цирковой наездник Тамерлан Нугзаров скончался на 78-м году жизни.
News.ru 08:59
1
Общество

Участник группы Bad Balance Купер погиб при пожаре в квартире

Газета.Ru 10:16
Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
71
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Кино

Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем

REGNUM 21 мая в 14:54
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Здоровье

Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в «ковидную» пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа

В «ковидную» эпидемию, которая длится уже почти три месяца, внебольничной пневмонией, по данным официальной статистики, за январь-апрель заболели 7046 человек, умерли от нее 183 человека.
Доктор Питер 08:35
1
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
7
Общество

Четыре улицы Липецка останутся без света

Как пояснили в ЛГЭК, на сетях электрооборудования в этих районах будут проводить аварийные ремонтные работы.
Gorod48 09:49
4
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
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Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей

Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
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Авто

В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada

Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
48
Авто

Genesis G80 достиг в цене BMW 5-Series

Сообщается, что на авторынке Северной Америки новая машина будет доступна в двух модификациях на выбор — с 2,5-литровым и 3,5-литровым мотором.
NewInform 09:53
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Армия и оружие

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
18
Политика

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
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Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык.
Inc-news.ru 09:19
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Происшествия

Жители Ленобласти на руках перенесли легковушку для проезда пожарных

Пожар, произошедший в Мурино (Ленинградская область), заставил местных жителей совершить настоящий подвиг: они на руках перенесли с дороги легковой автомобиль, который загораживал проезд машинам МЧС.
Российская газета 08:17
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Общество

Россиян предупредили о резких перепадах погоды летом

Предстоящим летом из-за регионального климата возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды, рассказал глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Взгляд.ру 08:54
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Кино

Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга

Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости 08:42
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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