Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Минэнерго Катара прогнозирует возвращение спроса на энергоносители

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Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война

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Катар намерен нанести новый удар по «Газпрому»

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Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

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Вслед за нефтяной России грозит газовая война

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Qatar Petroleum сократит расходы на 30% в 2020 г

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Катар не будет снижать производство СПГ и сохранил план роста мощностей

Интерфакс22 мая в 08:58
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Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
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Политика

Полиция Китая разогнала демонстрантов в Гонконге

Гонконг, Китай, 24 мая 2020, 09:13 — REGNUM Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге.
REGNUM 02:13
Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
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Футбол

Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году

RT на русском 04:20
Армия и оружие

Бредихин обратил внимание на повальное пьянство солдат ВСУ

Антон Бредихин отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, серьезно увеличил численность ВСУ в Донбассе.
ПолитРоссия 02:39
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 22 мая в 21:53
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Общество

Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском 05:40
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Общество

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина заразились коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:34
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Армия и оружие

Киев надеется до 2035 года перевооружить свои ВВС за счет стран НАТО

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины будут полностью перевооружены за счет союзников по НАТО, заявила пресс-служба Министерства обороны Украины 23 мая, сообщает портал defence-ua.com.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
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Общество

Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
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Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Армия и оружие

Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат

Lenta.ru вчера в 13:17
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 03:23
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Общество

Стало известно, как будут работать магазины одежды после пандемии

News.ru вчера в 22:15
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Здоровье

В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 22 мая в 02:11
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Общество

В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке

За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 из них выявили в строительном городке в районе Симферополя.
РБК 05:26
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

21 мая в результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 16:52
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
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Происшествия

888 жителей Архангельской области заболели коронавирусом

В Архангельской области за сутки выявлено ещё 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
FlashNord 21 мая в 07:55
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Здоровье

Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области

В Ростовской области до сегодняшнего дня коронавирус был подтвержден в 54 из 55 муниципальных образованиях региона.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:10
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Qatar Petroleum
Катарская компания
Государственная нефтяная компания Катара.
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