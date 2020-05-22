Энергетика
Lenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Полиция Китая разогнала демонстрантов в Гонконге
Гонконг, Китай, 24 мая 2020, 09:13 — REGNUM Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге.
REGNUM 02:13
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Футбол
Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году
RT на русском 04:20
Армия и оружие
Бредихин обратил внимание на повальное пьянство солдат ВСУ
Антон Бредихин отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, серьезно увеличил численность ВСУ в Донбассе.
ПолитРоссия 02:39
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 22 мая в 21:53
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском 05:40
Общество
19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
19 сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина заразились коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:34
Армия и оружие
Киев надеется до 2035 года перевооружить свои ВВС за счет стран НАТО
Военно-воздушные силы (ВВС) Украины будут полностью перевооружены за счет союзников по НАТО, заявила пресс-служба Министерства обороны Украины 23 мая, сообщает портал defence-ua.com.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Армия и оружие
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Lenta.ru вчера в 13:17
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 03:23
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Общество
Стало известно, как будут работать магазины одежды после пандемии
News.ru вчера в 22:15
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Здоровье
В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 22 мая в 02:11
Общество
В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке
За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 из них выявили в строительном городке в районе Симферополя.
РБК 05:26
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
21 мая в результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 16:52
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Происшествия
888 жителей Архангельской области заболели коронавирусом
В Архангельской области за сутки выявлено ещё 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
FlashNord 21 мая в 07:55
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Здоровье
Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области
В Ростовской области до сегодняшнего дня коронавирус был подтвержден в 54 из 55 муниципальных образованиях региона.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:10