Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 13:27, Ашберн
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В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
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РИА Новости 12:46
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
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В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
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Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись.
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Футболисты "Аугсбурга" крупно обыграли "Шальке" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.
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Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
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Происшествия

В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке

Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения тела новорождённого мальчика в обувной коробке в мусорном контейнере, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК.
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Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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Непродовольственные магазины заработают с 25 мая в Ростовской области

Непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области.
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Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck

Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
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