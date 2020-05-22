Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.

Политика Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование. 50

Происшествия В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта. 22

Здоровье Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974 Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка. 981

Фигурное катание Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,5K

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 38

Общество Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись.

Политика Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией. 497

Происшествия В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения тела новорождённого мальчика в обувной коробке в мусорном контейнере, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК. 10