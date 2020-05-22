Энергетика
Lenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Общество
МЧС Прикамья предупреждает о штормовом ветре, ливне и граде
Ожидается гроза, сильный ливень и крупный град.
Новости Перми 59.ru 06:17
Происшествия
Задержан администратор паблика «Омбудсмен полиции»
Взгляд.ру 11:36
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Игры
В Сети показали новые скриншоты Fallout 4: New Vegas
Создатели Fallout 4: New Vegas показали в Сети новые скриншоты видеоигры с изображением пейзажей.
Актуальные Новости 11:43
Общество
Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому.
РИА Новости 12:46
Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com вчера в 07:45
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ 00:59
Общество
Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать
Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись.
Чемпионат 12:31
Футбол
«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Аугсбурга" крупно обыграли "Шальке" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости 09:36
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия вчера в 02:50
Происшествия
В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке
Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения тела новорождённого мальчика в обувной коробке в мусорном контейнере, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК.
РИА Новости 12:36
Общество
В Северодвинске за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом
Всего, по данным регионального оперативного штаба, в Архангельской области выявлены 126 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших достигло 1192 человек, Вылечить от коронавирусной инфекции удалось 403 человек.
DP.RU 10:54
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
Непродовольственные магазины заработают с 25 мая в Ростовской области
Непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области.
News.ru 22 мая в 18:46
Футбол
Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Урганту
Спорт-Экспресс 11:10
Авто
Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru 09:11