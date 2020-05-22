Энергетика
Lenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Общество
В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова
RT на русском 22 мая в 16:18
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Армия и оружие
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
Религия
24 мая правоверные мусульмане всего мира отметят Ураза-байрам
Заканчивается священный месяц Рамазан — истинный праздник для всех верующих мусульман.
Нязепетровские вести вчера в 09:18
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Гаджеты
На смартфон Redmi Note 7 Pro уже можно установить Android 11
В смартфоне Note 7 Pro, выпускаемом как продукт бренда Redmi, уже можно использовать Android 11 в качестве оболочки.
Дни24 вчера в 06:40
Культура
Юная курянка завоевала два Гран-при
По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
Курская правда 04:05
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор составил список лучших спортсменов ММА в Twitter.
NewInform 05:13
Происшествия
В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом
Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 1367 человек.
Российская газета 08:43
Музыка
Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости 22 мая в 21:36
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Общество
В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу
"Предварительно можно сказать, что из более 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела - иммуноглобулин G. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу", - сказал Хрипун.
ТАСС вчера в 03:30
Технологии
Фанат S.T.A.L.K.E.R. делает ремейк первой части на движке Unreal Engine 4
Пользователь YouТube под ником Ivan Sorce занимается ремейком первой части «Сталкера» — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на движке Unreal Engine 4. Тот же самый движок компания GSC Game World использует для разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Ivan Sorce выложил ролики с демонстрацией некоторых знаменитых локаций игры — подземелий «Агропрома», где находится тайник группы Стрелка, и Лаборатории X18.
Чемпионат 09:24
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Наука
Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики
Существует 50-процентная вероятность того, что испытание перспективной вакцины против коронавируса не даст никаких результатов, заявил директор института Дженнера при Оксфордском университете Андриан Хилл, сообщает 23 мая The Telegraph.
ИА Красная Весна вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета вчера в 12:58
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Политика
Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны
Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM вчера в 04:10
Общество
В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 03:40
Киберспорт
NS: «Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все. Нечего тут обсуждать»
Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все.
Cyber.sports.ru 01:20
Здоровье
Белгородский губернатор сообщил о смерти врача от коронавируса
Сегодня, 23 в горбольнице Белгорода скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ, Валентина Карташова.
Kursk.com вчера в 07:31
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42