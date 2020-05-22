Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
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В России за сутки у 8599 человек в 84 регионах подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму

Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.
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В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19

Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
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Бредихин обратил внимание на повальное пьянство солдат ВСУ

Антон Бредихин отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, серьезно увеличил численность ВСУ в Донбассе.
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Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Общество

Спикер парламента Чечни сделал заявление о состоянии Рамзана Кадырова

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — приводит слова Даудова РИА «Новости».
Русская Планета 22 мая в 16:46
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Политика

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
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Общество

В России за сутки выявили 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 8 599 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны.
Piter.tv 03:37
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

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Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
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Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
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Olofmeister из FaZe Clan взял перерыв в карьере

Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO.
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Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
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В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
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Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
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В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

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Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России

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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Катарская компания
Государственная нефтяная компания Катара.
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