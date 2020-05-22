Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Катар намерен нанести новый удар по «Газпрому»

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Qatar Petroleum планирует сократить расходы на 30%

ПРАЙМвчера в 16:16

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война

Капитал страны12:18

Катар приготовил новый удар по «Газпрому»

Московский Комсомолец10:54

Qatar Petroleum сократит расходы на 30% в 2020 г

Neftegaz.ru09:28

Катар не будет снижать производство СПГ и сохранил план роста мощностей

Интерфакс08:58

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Lenta.ru13:00
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего

Уралинформбюро 10:13
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Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
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Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
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Политика

НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе

НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН) — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.
Lenta.ru 13:50
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Происшествия

Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге

Жуткая история произошла в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Мужчина до смерти забил мать пятерых детей.
Регион online 12:22
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
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Наука

Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото

Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото.
OAnews 13:37
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Здоровье

В Вологде открыли моногоспиталь

Ранее здание моногоспиталя на Советском проспекте использовалось как санпропускник для распределения пациентов, поступающих в городскую больницу № 1 в Вологде.
Официальный сайт Череповца 12:49
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Общество

Анастасия Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается.
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Футбол

РФС не исключает досрочного завершения чемпионата РПЛ

Максим Митрофанов, занимающий должность директора по развитию РФС, по-прежнему не исключает вероятность отмены возобновления чемпионата, - передает Vprognoze.
ProstoProSport 04:45
Финансы

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан.
Российская газета 07:15
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Здоровье

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
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Кино

Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом

Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
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Футбол

Слуцкий опроверг информацию о конфликте с Мамаевым

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий опроверг историю, рассказанную комментатором Алексеем Андроновым о конфликте наставника с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.
Реальное время 13:01
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
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Футбол

Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»

Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
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Киберспорт

Выход шутера Valorant состоится 2 июня

Матч ТВ вчера в 11:16
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
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Политика

В Эстонии призвали освободить украинцев от «рабского труда»

Спикер парламента Эстонии, член националистической консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил о необходимости отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.
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Финансы

Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара

Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости 01:00
Баскетбол

Умер легендарный баскетбольный тренер Джерри Слоун

22 мая в возрасте 78 лет ушел из жизни легендарный тренер клуба НБА «Юта Джаз», а также бывший баскетболист «Чикаго Буллз» и «Балтимор Буллетс» Джерри Слоун.
Sport24.ru 10:45
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
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Политика

Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни

Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
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Армия и оружие

Подразделения ДНР вывели в районы боевого предназначения

Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики были выведены в районы боевого предназначения.
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Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына

Privet-Rostov.ru 11:18
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Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
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Происшествия

В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин

Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Qatar Petroleum
Катарская компания
Государственная нефтяная компания Катара.
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