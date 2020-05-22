Энергетика
Lenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего
Уралинформбюро 10:13
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Политика
НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе
НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН) — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.
Lenta.ru 13:50
Происшествия
Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге
Жуткая история произошла в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Мужчина до смерти забил мать пятерых детей.
Регион online 12:22
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
Наука
Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото
Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото.
OAnews 13:37
Здоровье
В Вологде открыли моногоспиталь
Ранее здание моногоспиталя на Советском проспекте использовалось как санпропускник для распределения пациентов, поступающих в городскую больницу № 1 в Вологде.
Официальный сайт Череповца 12:49
Общество
Анастасия Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается
Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается.
Вечерняя Москва 08:08
Футбол
РФС не исключает досрочного завершения чемпионата РПЛ
Максим Митрофанов, занимающий должность директора по развитию РФС, по-прежнему не исключает вероятность отмены возобновления чемпионата, - передает Vprognoze.
ProstoProSport 04:45
Финансы
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан.
Российская газета 07:15
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
Футбол
Слуцкий опроверг информацию о конфликте с Мамаевым
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий опроверг историю, рассказанную комментатором Алексеем Андроновым о конфликте наставника с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.
Реальное время 13:01
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Футбол
Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ вчера в 11:16
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Политика
В Эстонии призвали освободить украинцев от «рабского труда»
Спикер парламента Эстонии, член националистической консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил о необходимости отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.
Взгляд.ру 12:06
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости 01:00
Баскетбол
Умер легендарный баскетбольный тренер Джерри Слоун
22 мая в возрасте 78 лет ушел из жизни легендарный тренер клуба НБА «Юта Джаз», а также бывший баскетболист «Чикаго Буллз» и «Балтимор Буллетс» Джерри Слоун.
Sport24.ru 10:45
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
Политика
Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ 09:33
Армия и оружие
Подразделения ДНР вывели в районы боевого предназначения
Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики были выведены в районы боевого предназначения.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Происшествия
В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29