Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Минэнерго Катара прогнозирует возвращение спроса на энергоносители

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Qatar Petroleum
Катарская компания
Государственная нефтяная компания Катара.
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