Энергетика
Lenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Футбол
Глушаков рассказал, что после «Спартака» мог перейти в «Ростов»
Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Путешествия
В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень
Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Хоккей
«Тампа» и «Каролина» выступили против плей-офф НХЛ с 24 командами
"Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Каролина Харрикейнз" выступили против проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 24 командами, сообщает Sportsnet.
Газета.Ru вчера в 19:10
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Авто
Названы самые надежные пятилетние кроссоверы
Москва, 24 мая 2020, 09:43 — REGNUM Рейтинг самых надежных кроссоверов с самым низким коэффициентом поломок в возрасте до пяти лет составили специалисты портала «Автоновости дня».
REGNUM 02:43
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru вчера в 09:30
Общество
Полиция начала проверку вечеринки в Новосибирске
Газета.Ru 02:28
Общество
New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США
Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса в США и напечатала на ней длинный список из тысячи имен скончавшихся.
РИА Новости вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета вчера в 12:58
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41
Авто
Доходы автокомпаний России в апреле снизились более чем в 2,5 раза
В апреле этого года доходы российских автомобильных компаний упали на 60% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Газета.ru.
РИАМО 21 мая в 11:56
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган сделали одинаковые татуировки в честь сына
Оказалось, что Джиган и Оксана решили сделать татуировки в честь новорожденного сына.
StarHit.ru 00:00
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Музыка
Жених Ольги Бузовой даст в Брянске концерт
Городской32 (Брянск) 01:49
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Общество
Спикер парламента Чечни сделал заявление о состоянии Рамзана Кадырова
«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — приводит слова Даудова РИА «Новости».
Русская Планета 22 мая в 16:46
Религия
Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.
Ёлдаш вчера в 16:28
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Здоровье
В Каменске-Уральском больных с подозрением на инсульт или инфаркт некуда везти. Это нормально? Подробности в ответах губернатора
В тяжёлых случаях и при случаях средней тяжести больные отправляются и в инфекционные отделения больниц по месту проживания и в перепрофилированные для лечения новой коронавирусной инфекции медицинские организации.
Уральский рабочий вчера в 10:36
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.
Вести.Ru вчера в 22:12