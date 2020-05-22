Энергетика
Lenta.ruГлавный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом.
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Экономика
Правительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 20 мая в 11:02
Энергетика
Европа отказывается от американского газа
С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер 08:41
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
В Петербурге возобновят ритуальные церемонии прощания с умершими
Телеканал Санкт-Петербург 09:48
Общество
Жена Погребняка рассказала, как ее муж заразился коронавирусом
Жена футболиста "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала, что вместе с детьми сделала тест на коронавирус после выявления заболевания у мужа.
РИА Новости 07:51
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве
На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре данных россиян
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах.
ТВК 11:26
Происшествия
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
На одной из записей видно место с рядом крушением самолета – на улице разбросаны обломки одного из зданий, а также оборваны провода.
РИА Новости 06:46
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Здоровье
Оренбуржцы заражаются коронавирусом на поминальных обедах
Жители Оренбургской области заражаются коронавирусом на похоронах. Об этом рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Prooren.ru 10:58
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
Политика
США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Здоровье
В Дагестане не ведется реальная статистика по COVID-19
В России препараты против коронавирусной инфекции распределяют согласно официальным цифрам заболевших и скончавшихся .
Московский Комсомолец в Дагестане 06:21
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Происшествия
Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 20 мая в 09:00
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10