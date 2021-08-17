Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Ил" (Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

ТАСС 03:24