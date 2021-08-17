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Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер на 60-м году жизни

В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости
Юрасов пришел в Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина в 1981 году, прошел путь от техника до главного конструктора.
Телеканал 360°
Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.
РИА Новости
За вклад в развитие отечественной авиаотрасли был награжден орденами «Почета» и «Дружбы», а также медалью «В память 850-летия Москвы».
Ведомости

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Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Ил" (Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").
ТАСС03:24

Подробнее о событии

Скончался главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Известия03:35
Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер на 60-м году жизни
РИА Новости03:29
Умер главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
RT на русском03:22
Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве
Московский Комсомолец03:25
Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
ТАСС03:24
Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
РБК03:26
Умер главный конструктор российских самолетов Ил-78 Андрей Юрасов
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