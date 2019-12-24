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Политика Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Политика Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".