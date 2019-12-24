Общество

РБКРБКГлавный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что «безопасной дозы» алкоголя не существует. По его словам, для отдельных людей употребление алкогольных напитков может иметь положительный эффект, но «далеко не всегда и не для всех».
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

Вечерняя Москва14:12

Назван самый безопасный алкогольный напиток

Москва 2409:45

В Минздраве рассказали о смертях из-за переохлаждения в пьяном виде

Rambler News Service06:49

Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

РИА Новости06:29

Е.Брюн назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком

Агентство Москва06:22

Главный нарколог Минздрава рассказал, что лучше всего пить в новогоднюю ночь

Интерфакс07:14

Лидер «Трезвой России» резко ответил на заявления Минздрава о безопасном алкоголе

URA.Ru09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Футбол

Бывший вратарь «Челси» рассказал о конфликте с Сарри

Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от "Манчестер Сити" (0:6).
Чемпионат 06:27
Кино

Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

Мой Брянск вчера в 22:58
Спорт

Олимпийская чемпионка Журова назвала решение WADA дискриминацией

Олимпийская чемпионка - 2006, ныне депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о решении исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) согласиться с наблюдательным советом Российского антидопингового агенства (РУСАДА) по поводу лишения агентства организации соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Газета.Ru 12:45
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец 13:44
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 22 декабря в 08:42
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 11:31
Политика

Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся в республике.
News.ru 08:53
Экономика

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Газета.Ru 13:39
Происшествия

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ.
Lenta.ru 12:59
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия вчера в 08:13
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru 07:03
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Гаджеты

Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире

Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов.
Ferra 09:51
Происшествия

Мужчина застрелил жену около школы под Брянском, пишут СМИ

Газета.Ru 14:11
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
RT на русском 06:13
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Global Look Press Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ 11:22
Происшествия

В Тверской области вандалы разгромили Аллею славы: возбуждено дело

REGNUM 09:08
Армия и оружие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
ИА Новороссия 12:39
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат 07:34
Шоу-бизнес

Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
РИА Новости 14:11
Хоккей

ЦСКА одолел «Металлург» и одержал шестую победу подряд

Газета.Ru 14:00
Общество

Глава «Роскино» ничего не знает о своем увольнении

Мцитуридзе подчеркнула, что 23 декабря прошло заседание совета директоров «Роскино», на котором обсуждались планы на следующий год.
Красная весна 13:06
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Футбол

«Рубин» может приобрести Соболева и Шатова

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев могут перейти в «Рубин».
Metaratings 12:35
Общество

Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
RT на русском 03:07
Происшествия

Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

RT на русском вчера в 11:25
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Политика

Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР

Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Российская газета 10:23
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Здоровье

Врач рассказала о способах лечения насморка

Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
ToDay News Ufa 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное