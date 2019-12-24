Общество
РБКГлавный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что «безопасной дозы» алкоголя не существует. По его словам, для отдельных людей употребление алкогольных напитков может иметь положительный эффект, но «далеко не всегда и не для всех».
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Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Экономика
Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами.
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Общество
Удочерившая сирот семья получила долг в два миллиона рублей
В Самарской области супруги вместе с удочерением двух девочек-сирот получили неожиданный бонус.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Политика
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России помочь республике дешевым газом в качестве компенсации за Чернобыльскую катастрофу.
Технологии
Воронежцам рассказали о самом популярном предновогоднем мошенничестве
В Воронежском отделении Центробанка рассказали, как не отдать деньги мошенникам в преддверии Нового года.
Киберспорт
Team Spirit объявила о расставании с Ghostik
Российская киберспортивная организация Team Spirit объявила о расставании с игроком третьей позиции Андреем «Ghostik» Кадыком, который защищал цвета команды с 24 октября этого года.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Джулиани назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
Автоспорт
Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года
Ранее сообщалось, что новый контракт принесет Леклеру троекратное повышение зарплаты и теперь монегаск будет зарабатывать 9 млн евро в год.
Общество
Российский метеоспутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Происшествия
Вынесен приговор убийце Вани Крапивина
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.