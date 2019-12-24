Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что «безопасной дозы» алкоголя не существует. По его словам, для отдельных людей употребление алкогольных напитков может иметь положительный эффект, но «далеко не всегда и не для всех».

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Политика Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России помочь республике дешевым газом в качестве компенсации за Чернобыльскую катастрофу.

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Автоспорт Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года Ранее сообщалось, что новый контракт принесет Леклеру троекратное повышение зарплаты и теперь монегаск будет зарабатывать 9 млн евро в год.