Коронавирус

REGNUMREGNUMГлавный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя

Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней. Об этом он заявил журналистам сегодня, 4 апреля.
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с чего всё началось

Главный нарколог РФ предложил ограничить продажу алкоголя в нерабочие дни

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России.
Интерфакс05:42

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Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя по всей России на время нерабочих дней

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Главный нарколог предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Коммерсантъ05:35

Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя

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