Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране. Его слова приводит «Интерфакс».
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Главный нарколог РФ предложил ограничить продажу алкоголя в нерабочие дни

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России.
Интерфакс05:42

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Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя по всей России на время нерабочих дней

Эхо Москвы11:07

Нарколог Минздрава выступил за ограничение продаж табака и алкоголя на время изоляции

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В Минздраве призвали ограничить торговлю алкоголем по всей России

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В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

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Главный нарколог предлагает ограничить продажи алкоголя на время карантина

Газета.Ru05:27

Главный нарколог предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Коммерсантъ05:35

Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя

РБК05:19
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Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП с газом в Орехово-Зуеве

RT на русском 07:18
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
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Глава Роспотребнадзора назвала основной способ передачи коронавируса

Распространение коронавируса идет преимущественно капельным путем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
РБК 11:38
Происшествия

В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы

Калач, Воронежская область, 4 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус.
REGNUM 08:13
Кино

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 10:00
Происшествия

Информация о минировании самолёта Петербург-Москва не подтвердилась

Самолёт сообщения Петербург-Москва(Шереметьево) получил анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Питерские заметки 10:41
Здоровье

Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской больнице купирован

Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской ЦРБ купирован, передают в официальной группе "ВКонтакте" пресс-службы главы Коми.
КП - Сыктывкар 09:23
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В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
Общество

Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
RT на русском вчера в 11:06
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

Задержанного за взятку вице-губернатора Кировской области арестовали

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, задержанного при получении взятки.
Lenta.ru 08:59
Армия и оружие

Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России

ФАН 02 апреля в 13:48
Происшествия

Нарушителя режима самоизоляции в Оренбурге арестовали на неделю

Ленинский районный суд Оренбурга назначил семь суток административного ареста жителю областного центра, повторно оказавшемуся вдали от дома без уважительных причин, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону в субботу.
Интерфакс 10:41
Армия и оружие

Определен порядок работы российских военных в Сербии

Российские и сербские военные специалисты определили порядок работы в Сербии для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:07
Происшествия

В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт

В Мурманске сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, который открыл огонь во время задержания минувшей ночью.
Газета.Ru 08:38
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Общество

Правительство выделило 10,8 млрд руб. на премии медикам

«Правительство выделило 10,8 млрд руб. на премии медикам»,— сообщила она на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 10:32
Космос

«Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» вывезут на стартовый комплекс Байконура 6 апреля

ТАСС 10:27
Общество

Минпросвещения не исключило продления учебного года

«Что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена»,— добавил господин Кравцов.
Коммерсантъ 06:32
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Экономика

Трансстройбанк поднял ставки по трем вкладам в рублях

Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
Банки.ру вчера в 07:11
Политика

Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом

Правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно.
РИА Новости 11:27
Технологии

Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно

Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте министерства просвещения РФ.
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Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочь

У Валерия Карпина родилась дочь 👶 В семье главного тренера «Ростова» Валерия Карпина произошло пополнение.
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Общество

Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше

В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
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Здоровье

Врач рассказал, когда нужно носить маску

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Сергей Яковлев в беседе с "АиФ" рассказал, что маску нужно надевать при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости 02:38
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Square Enix выпустила финальный трейлер Final Fantasy VII

Релиз ремейка ожидается 10 апреля 2020 года. Напомним, оригинальная Final Fantasy VII вышла в 1997 году.
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Общество

Беглов подписал новые правила на время вынужденных выходных

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление о мерах по борьбе с распространением коронавируса.
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

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Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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