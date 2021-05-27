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Экономика

Главный немецкий партнер «Газпрома» покинет Россию

Немецкий энергоконцерн Uniper, главный партнер «Газпрома» в Германии, решил покинуть Россию и распродать все активы. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.В источнике
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Главный немецкий партнёр «Газпрома» уйдёт из России

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Концерн Uniper решил покинуть российский рынок

ФАН08:18

Немецкий партнер «Газпрома» покидает Россию

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Reuters: Главный немецкий партнер «Газпрома» решил покинуть Россию

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Finam.Ru02:56
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В апреле российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк отметила юбилей - 50 лет, а уже в мае стало известно, что состояние артистки, которая уже несколько лет борется с онкозаболеванием, резко ухудшилось.
Kursk.com05:09