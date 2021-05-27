Польский суд по варшавскому району Мокотув в четверг не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.
В апреле российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк отметила юбилей - 50 лет, а уже в мае стало известно, что состояние артистки, которая уже несколько лет борется с онкозаболеванием, резко ухудшилось.