Экономика

РБКРБКГлавный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Совет директоров «Почты России» на заседании 28 апреля 2020 года одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которым компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного клуба ЦСКА.
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«Почта России» планирует перевести головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

ТАССвчера в 03:19

Штаб-квартира «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РИА Новостивчера в 04:25

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъвчера в 03:49

«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 24вчера в 04:56

«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе

Агентство Москвавчера в 03:39

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомостивчера в 02:38

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБКвчера в 02:37
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Общество

Роспотребнадзор назвал три этапа отмены режима самоизоляции

Главы регионов России смогут принять решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции после консультации с главными санитарными врачами субъектов страны, исходя из темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и показателей охвата тестирования.
Башинформ вчера в 09:34
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
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Авто

Могут ли авто снять с регистрации и утилизировать без ведома владельца

Представим ситуацию: автолюбитель купил машину по доверенности, несколько лет ездил на ней.
Российская газета 02:00
Авто

Nissan готовится к уходу с рынка Европы

Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 05 мая в 01:54
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Авто

«Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии

Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу.
SpeedMe вчера в 06:35
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
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Фигурное катание

Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал

Вместе с Трусовой в академию Плющенко перешёл тренер Сергей Розанов. Там же работает и первый наставник фигуристки Александр Волков.
Чемпионат вчера в 16:15
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Происшествия

Саратовца обвиняют в сексуальных действиях в отношении 4-летней внучки

Саратов, 7 мая 2020, 09:32 — REGNUM Жителя Саратова обвиняют в совершении преступления по отношению к своей 4-летней внучке, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).
REGNUM 02:32
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Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
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Игры

Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily вчера в 11:02
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Происшествия

В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом

Гость и главный герой передачи глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире высказался о ситуации с распространением COVID-19 в городе.
Город новостей 02:09
Космос

Таяние снежных шапок в Гималаях вызывает распространение ядовитых светящихся водорослей

Рязань Вести 04 мая в 09:16
Политика

Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода подал прошение об отставке

Владимир Панов объясняет свою отставку тем, что получил более выгодное предложение работы, поэтому просит о досрочной отставке.
ГЛАС.RU 05 мая в 08:56
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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Происшествия

В Казани прошел масштабный рейд по поимке нарушителей самоизоляции

Накануне в Казани сотрудники МВД и Росгвардии провели масштабные рейды по поимке нарушителей самоизоляции.
Вести Татарстан 02:24
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Здоровье

Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая

Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей 04 мая в 09:13
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Происшествия

В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 02:30
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Коммерсантъ 02:28
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Культура

Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера

Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.
Российская газета вчера в 05:33
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Здоровье

В хирургическом корпусе Белебеевской больницы Башкирии сняли карантин по коронавирусу

В Башкирии 1 мая сняли карантин в хирургическом корпусе Белебеевской ЦРБ.
Башинформ 00:45
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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