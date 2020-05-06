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Авто Nissan готовится к уходу с рынка Европы Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии. 59

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Фигурное катание Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал Вместе с Трусовой в академию Плющенко перешёл тренер Сергей Розанов. Там же работает и первый наставник фигуристки Александр Волков.

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