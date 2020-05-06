Экономика
РБКГлавный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА
Совет директоров «Почты России» на заседании 28 апреля 2020 года одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которым компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного клуба ЦСКА.
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«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе
Агентство Москвавчера в 03:39
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Общество
Роспотребнадзор назвал три этапа отмены режима самоизоляции
Главы регионов России смогут принять решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции после консультации с главными санитарными врачами субъектов страны, исходя из темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и показателей охвата тестирования.
Башинформ вчера в 09:34
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Авто
Могут ли авто снять с регистрации и утилизировать без ведома владельца
Представим ситуацию: автолюбитель купил машину по доверенности, несколько лет ездил на ней.
Российская газета 02:00
Авто
Nissan готовится к уходу с рынка Европы
Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 05 мая в 01:54
Авто
«Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии
Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу.
SpeedMe вчера в 06:35
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Фигурное катание
Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал
Вместе с Трусовой в академию Плющенко перешёл тренер Сергей Розанов. Там же работает и первый наставник фигуристки Александр Волков.
Чемпионат вчера в 16:15
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Происшествия
Саратовца обвиняют в сексуальных действиях в отношении 4-летней внучки
Саратов, 7 мая 2020, 09:32 — REGNUM Жителя Саратова обвиняют в совершении преступления по отношению к своей 4-летней внучке, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).
REGNUM 02:32
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily вчера в 11:02
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Происшествия
В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Гость и главный герой передачи глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире высказался о ситуации с распространением COVID-19 в городе.
Город новостей 02:09
Космос
Таяние снежных шапок в Гималаях вызывает распространение ядовитых светящихся водорослей
Рязань Вести 04 мая в 09:16
Политика
Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
Политика
Мэр Нижнего Новгорода подал прошение об отставке
Владимир Панов объясняет свою отставку тем, что получил более выгодное предложение работы, поэтому просит о досрочной отставке.
ГЛАС.RU 05 мая в 08:56
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Происшествия
В Казани прошел масштабный рейд по поимке нарушителей самоизоляции
Накануне в Казани сотрудники МВД и Росгвардии провели масштабные рейды по поимке нарушителей самоизоляции.
Вести Татарстан 02:24
Здоровье
Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая
Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей 04 мая в 09:13
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Культура
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера
Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.
Российская газета вчера в 05:33
Здоровье
В хирургическом корпусе Белебеевской больницы Башкирии сняли карантин по коронавирусу
В Башкирии 1 мая сняли карантин в хирургическом корпусе Белебеевской ЦРБ.
Башинформ 00:45
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10