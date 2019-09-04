Основными факторами, влияющими на появление рака, являются курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека, рассказал в среду журналистам главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

с чего всё началось

Преимущественное влияние на развитие онкологических заболеваний оказывает образ жизни. Роль наследственности в этом занимает лишь 15 процентов. Об этом во время общения с журналистами на Восточном экономическом форуме заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

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