Здоровье

РБКРБКГлавный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса. По его словам, это происходит за счет того, что опухоль забирает часть белка.
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Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

РБК02:21

В Минздраве рассказали, как распознать рак кожи

Комсомольская правда02:02

Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи

РИА Новостивчера в 23:19

Главный онколог Минздрава назвал признаки рака кожи

РЕН ТВ00:26

В Минздраве рассказали, как вовремя распознать рак кожи

Московский Комсомолецвчера в 23:58

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Известия01:16

Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Российская газетавчера в 21:55
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

REGNUM 28 мая в 03:49
591
Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
568
Здоровье

Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу

Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет вчера в 05:43
83
Здоровье

В Ростовской области 4287 заражены коронавирусом

По данным на 28 мая, всего в Ростовской области 4287 человек заражены COVID-19.
Московский Комсомолец 28 мая в 03:44
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Культура

Всех желающих приглашают на концерт Басты

Vologda-poisk.ru вчера в 06:09
2
Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Общество

Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

РБК 28 мая в 13:59
1,7K
Футбол

Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА

Metaratings вчера в 13:21
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,2K
Общество

Всего 2936: еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом

На утро 30 мая общее число заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом в Саратовской области составляет 2936 случаев.
Репортер64 04:03
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Армия и оружие

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
14
Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM вчера в 11:08
72
Политика

Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
1,7K
Общество

Из нового КоАП убрали повышенные штрафы за превышение скорости

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях Минюст не включил предложение по увеличению штрафов для автомобилистов за превышение скорости.
Московский Комсомолец вчера в 12:36
141
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
23
Общество

Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
54
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
3K
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
52
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
19
Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
73
Общество

В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM вчера в 03:49
2
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
657
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
106
Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Коммерсантъ вчера в 22:25
12
Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости вчера в 16:54
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru 28 мая в 12:53
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Экономика

Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии

Повышенный спрос зафиксирован в сегменте коммерческой недвижимости — интерес россиян к ней увеличился в 11,5 раза по сравнению с маем прошлого года.
Lenta.ru вчера в 06:23
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Каприн Андрей Дмитриевич
Ведущий российский онколог. Главный внештатный онколог Минздрава. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, член-корреспондент Российской академии образования. Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Автор и ведущий программы «на приёме у доктора Каприна» на телеканале Доктор.
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