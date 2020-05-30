Здоровье

РБКРБКГлавный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса. По его словам, это происходит за счет того, что опухоль забирает часть белка.
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Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

РБК02:21

Назван главный признак возможного рака кожи

Телеканал 360°01:23

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Известия01:16

Главный онколог Минздрава назвал признаки рака кожи

РЕН ТВ00:26

В Минздраве рассказали, как вовремя распознать рак кожи

Московский Комсомолецвчера в 23:58

Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи

РИА Новостивчера в 23:19

Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Российская газетавчера в 21:55
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Армия и оружие

Генерал США: Россия готовит плацдарм в Ливии

По словам заместителя начальника Управления разведки Африканского командования США генерала Грегори Хэдфилда, Россия перебрасывает в Ливию все новые силы.
Свободная Пресса 01:18
11
Футбол

Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб

Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04:48
Здоровье

25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт 03:45
70
Здоровье

30 мая: в Тверской области коронавирус победили 55 человек

В Тверской области по данным на 30 мая подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 55 человек.
Tvtver.ru 03:45
32
Экономика

Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии

Число запросов от покупателей из России, готовых приобрести недвижимость в Белоруссии, выросло в разы за апрель и май 2020 года.
Lenta.ru вчера в 06:23
13
Происшествия

На Украине произошло ДТП с участием машины полиции

За рулём автомобиля Lanos находился сотрудник полиции. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в полицейскую машину.
REGNUM 05:03
Армия и оружие

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
14
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
56
Происшествия

СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King

Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
9
Фигурное катание

Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?

Нева Спорт вчера в 15:06
1
Происшествия

В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса

В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:38
1
Общество

29 мая: 8 572 новых случая коронавируса, 232 человека умерли

Республика Алтай - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 387623 случаев (+ 2, 3 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Весьма вчера в 03:34
175
Здоровье

У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

Коммерсантъ 03:06
11
Общество

Итальянский ученый прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

RuNews24.ru вчера в 13:58
4
Футбол

«С днем рождения, Голова». ЦСКА поздравил Головина с 24-летием

ЦСКА поздравил с 24-летием бывшего полузащитника команды Александра Головина, ныне выступающего за «Монако».
Спорт-Экспресс 04:49
Футбол

Сегодня «Вердер» на выезде сыграет против «Шальке»

Встречу «Шальке» – «Вердер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 30 мая в 16:25 (время московское).
ГЛАС.RU 01:42
Футбол

Футбольные лиги в России могут быть переименованы

Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
Вести.Ru 05:45
Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
33
Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

РИА Новости вчера в 21:23
355
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
151
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
5
Здоровье

Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится

Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Политика

Кремль: Россия не приглашала Зеленского на Парад Победы

Россия не отправляла приглашение президенту Украины Зеленскому на Парад Победы, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 29 мая порталу РБК.
ИА Красная Весна вчера в 14:57
44
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
1,9K
Общество

Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»

Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor 28 мая в 02:43
43
Общество

«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре

Новосибирский центр «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
BFM.ru 05:39
1
Технологии

Zoom начинает отключать пользователей

Популярная в последнее платформа для онлайн-конференций Zoom начнет отключать пользователей для того, чтобы вынудить их перейти на более безопасную версию приложения.
NewInform 03:03
7
Культура

«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня вчера в 05:24
Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
16
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
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Каприн Андрей Дмитриевич
Ведущий российский онколог. Главный внештатный онколог Минздрава. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, член-корреспондент Российской академии образования. Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Автор и ведущий программы «на приёме у доктора Каприна» на телеканале Доктор.
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