Здоровье
РБКГлавный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса. По его словам, это происходит за счет того, что опухоль забирает часть белка.
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Армия и оружие
Генерал США: Россия готовит плацдарм в Ливии
По словам заместителя начальника Управления разведки Африканского командования США генерала Грегори Хэдфилда, Россия перебрасывает в Ливию все новые силы.
Свободная Пресса 01:18
Футбол
Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб
Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04:48
Здоровье
25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт 03:45
Здоровье
30 мая: в Тверской области коронавирус победили 55 человек
В Тверской области по данным на 30 мая подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 55 человек.
Tvtver.ru 03:45
Экономика
Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии
Число запросов от покупателей из России, готовых приобрести недвижимость в Белоруссии, выросло в разы за апрель и май 2020 года.
Lenta.ru вчера в 06:23
Происшествия
На Украине произошло ДТП с участием машины полиции
За рулём автомобиля Lanos находился сотрудник полиции. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в полицейскую машину.
REGNUM 05:03
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Нева Спорт вчера в 15:06
Происшествия
В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса
В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:38
Общество
29 мая: 8 572 новых случая коронавируса, 232 человека умерли
Республика Алтай - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 387623 случаев (+ 2, 3 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Весьма вчера в 03:34
Общество
Итальянский ученый прогнозирует вторую волну коронавируса осенью
RuNews24.ru вчера в 13:58
Футбол
«С днем рождения, Голова». ЦСКА поздравил Головина с 24-летием
ЦСКА поздравил с 24-летием бывшего полузащитника команды Александра Головина, ныне выступающего за «Монако».
Спорт-Экспресс 04:49
Футбол
Сегодня «Вердер» на выезде сыграет против «Шальке»
Встречу «Шальке» – «Вердер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 30 мая в 16:25 (время московское).
ГЛАС.RU 01:42
Футбол
Футбольные лиги в России могут быть переименованы
Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
Вести.Ru 05:45
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Здоровье
Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится
Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Политика
Кремль: Россия не приглашала Зеленского на Парад Победы
Россия не отправляла приглашение президенту Украины Зеленскому на Парад Победы, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 29 мая порталу РБК.
ИА Красная Весна вчера в 14:57
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor 28 мая в 02:43
Общество
«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре
Новосибирский центр «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
BFM.ru 05:39
Технологии
Zoom начинает отключать пользователей
Популярная в последнее платформа для онлайн-конференций Zoom начнет отключать пользователей для того, чтобы вынудить их перейти на более безопасную версию приложения.
NewInform 03:03
Культура
«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня вчера в 05:24
Армия и оружие
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29