Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаГлавный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Как известно, под действием ультрафиолетовых лучей могут развиваться различные опасные заболевания кожи. Одно из самых коварных - меланома, связанная с перерождением родинок.
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В Минздраве рассказали, как вовремя распознать рак кожи

Московский Комсомолецвчера в 23:58

Главный онколог Минздрава назвал признаки рака кожи

РЕН ТВ00:26

Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать меланому

Аргументы и Факты00:15

Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

ТК Звезда00:57

Главный онколог РФ: появление родинок не свидетельствует о начале онкологии

ИА Красная Веснавчера в 23:52

Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи

РИА Новостивчера в 23:19

Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Российская газетавчера в 21:55
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Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
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Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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РБК вчера в 22:56
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Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
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Общество

Село под Читой закрыли на карантин из-за общительного студента

Сиб.фм вчера в 22:49
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Происшествия

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Российская газета 28 мая в 08:32
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Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
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Гаджеты

Samsung распродаёт в России смартфоны со скидкой 20%

В официальном интернет-магазине Samsung предлагается приобрести выбранный девайс со скидкой в 20% либо же получить подарок.
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В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 22:45
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Вести.Ru вчера в 23:42
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В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Здоровье

Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде

В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
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Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»

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Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

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Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
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Каприн Андрей Дмитриевич
Ведущий российский онколог. Главный внештатный онколог Минздрава. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, член-корреспондент Российской академии образования. Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Автор и ведущий программы «на приёме у доктора Каприна» на телеканале Доктор.
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