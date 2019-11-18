МОСКВА, 18 ноября. / ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.

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Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег. Об этом в понедельник, 18 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

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