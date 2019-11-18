Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГлавный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег. Об этом в понедельник, 18 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
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Главу УВД на московском метро отправили в отставку

МОСКВА, 18 ноября. / ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
ТАСС12:33

Подробнее о событии

Источник: глава УВД на Московском метро подал рапорт об уходе на пенсию

РИА Новости14:23

Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

Интерфакс14:26

Глава УВД на московском метрополитене отправлен в отставку, - СМИ

РЕН ТВ13:01

Глава УВД на Московском метрополитене отправлен в отставку

Москва 2413:03

СМИ сообщили об отставке главы УВД на московском метро

РИАМО13:03

Глава УВД на Мосметрополитене отправлен в отставку после стрельбы на «Рязанском проспекте»

Коммерсантъ13:18

ТАСС узнал об отставке главы полиции на метро Москвы после стрельбы

РБК12:49
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
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Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

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Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
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Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
РБК 14:54
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Российские теннисисты обыграли команду Хорватии в матче Кубка Дэвиса

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В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
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В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
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Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
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Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
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В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

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По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

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Зэки строили для российского полковника яхту за 10 миллионов рублей

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В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
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Сборная России в марте сыграет товарищеский матч с командой Молдавии

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Молдавии в Кишиневе в марте следующего года, сообщается на официальном сайте Молдавской федерации футбола (FMF).
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Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

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Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
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Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник 06:18
Общество

В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Lenta.ru 00:24
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На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

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ТАСС 07:49
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Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

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