Происшествия
Газета.RuТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
МОСКВА, 18 ноября. / ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.ТАСС12:33
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