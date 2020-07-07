Экономика
ГЛАС.RUГлавный поставщик труб для «Газпрома» может выкупить «ЧТПЗ»
Завод предложил «Газпрому» значительные скидки к ценам остальных поставщиков. Новости о возможной продаже «ЧТПЗ» появились еще в начале 2020 года. На покупку завода уже претендовало несколько частных инвесторов.
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с чего всё началось
Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.РБК02:00
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
Армия и оружие
В Черное море вошла группа кораблей НАТО
В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Здоровье
Мест в медучреждении не хватает
Несмотря на самые современные условия, мест катастрофически не хватает.
НГС24 08:43
Политика
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
Cоветника генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве по подозрению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:26
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Полуяхтов дисквалифицирован на три игры РПЛ
Защитник самарских "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча за удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 11:58
Политика
Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия вчера в 22:10
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Армия и оружие
Эстония отправила Украине пистолеты Макарова для укрепления обороны
Как сообщается, Киеву было отправлено 2,4 тысячи пистолетов Макарова для военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.
Discover24 11:40
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Происшествия
Горсуд Петербурга отложил слушание дела историка Соколова до 8 июля
В понедельник, 6 июля, в Горсуде Петербурга отложили рассмотрение дела Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:44
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Общество
В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи
В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев.
RT на русском 10:10
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", - сказал глава ВОЗ.
ТАСС 11:36
Гаджеты
Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti
Игромания.ру 12:09
Экономика
В США начали расследование импорта фосфатов из России и Марокко
Комиссия по международной торговле США начала расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко.
Интерфакс 04:41
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news вчера в 06:52
Политика
Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
Известия 11:48
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Гаджеты
Исследование: миллионы домашних роутеров обладают рядом уязвимостей
Немецкий Институт Фраунгофера (FKIE) провел исследование 127 домашних роутеров от семи известных брендов, чтобы проверить их на наличие уязвимостей, сообщает портал ZDNet.
Газета.Ru 08:16
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13