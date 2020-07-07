Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUГлавный поставщик труб для «Газпрома» может выкупить «ЧТПЗ»

Завод предложил «Газпрому» значительные скидки к ценам остальных поставщиков. Новости о возможной продаже «ЧТПЗ» появились еще в начале 2020 года. На покупку завода уже претендовало несколько частных инвесторов.
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с чего всё началось

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.
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Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
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Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
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В Черное море вошла группа кораблей НАТО

В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
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РИА Новости вчера в 15:28
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Газета.Ru вчера в 02:42
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
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Мест в медучреждении не хватает

Несмотря на самые современные условия, мест катастрофически не хватает.
НГС24 08:43
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В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

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Телеканал RTVI 03:26
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Защитник «Крыльев Советов» Полуяхтов дисквалифицирован на три игры РПЛ

Защитник самарских "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча за удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.
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Политика

Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия вчера в 22:10
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Армия и оружие

Эстония отправила Украине пистолеты Макарова для укрепления обороны

Как сообщается, Киеву было отправлено 2,4 тысячи пистолетов Макарова для военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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Газета.Ru 11:51
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Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Горсуд Петербурга отложил слушание дела историка Соколова до 8 июля

В понедельник, 6 июля, в Горсуде Петербурга отложили рассмотрение дела Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:44
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
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В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи

В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев.
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Общество

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", - сказал глава ВОЗ.
ТАСС 11:36
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Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

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Экономика

В США начали расследование импорта фосфатов из России и Марокко

Комиссия по международной торговле США начала расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко.
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Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
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Политика

Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
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Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
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Исследование: миллионы домашних роутеров обладают рядом уязвимостей

Немецкий Институт Фраунгофера (FKIE) провел исследование 127 домашних роутеров от семи известных брендов, чтобы проверить их на наличие уязвимостей, сообщает портал ZDNet.
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

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REGNUM 04:30
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

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В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

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