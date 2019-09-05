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Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости. Главную роль в картине сыграл актер Хоакин Феникс.
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