Кино
Новая газетаГлавный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости. Главную роль в картине сыграл актер Хоакин Феникс.
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Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Футбол
Людовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
Sport24.ru вчера в 23:53
Культура
Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».
Культуромания вчера в 10:05
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Культура
В культурном центре ЗИЛ открылся новый сезон образовательных программ
Культурный центр ЗИЛ презентовал жителям и гостям столицы новые образовательные программы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству.
ТАСС 03:08
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился на дочери миллионера
Как стало известно 34-летний Роман Архипов, бывший участник группы «Челси», сегодня женился на начинающей певице Алисе Огородниковой, выступающей под псевдонимом Eliss.
RuNews24.ru 05:42
Политика
На выборах губернатора Сахалина проголосовала почти треть избирателей
Явка на выборы губернатора Сахалина составила 27,13 % по данным на 15 часов. Об этом сообщили в областном избиркоме.
ФедералПресс 01:46
Политика
Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Армия и оружие
МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака
«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка двух тысяч боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке», — сказал Сыромолотов.
РБК 05:37
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Политика
Готовность Киева к компромиссам отметили в МИД РФ
Взаимное освобождение удерживаемых лиц Россией и Украиной, ставшее возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран, показывает здравый подход новой украинской администрации и ее готовность к компромиссам.
Вечерняя Москва вчера в 09:17
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
Собянин и Володин проголосовали на выборах в Мосгордуму
РИА Новости 05:07
Происшествия
В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход
ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
REGNUM 05:03
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Политика
Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении
По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.
ЗакC.Ру 04:44