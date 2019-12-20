Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.

Происшествия Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.

Экономика Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Происшествия Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.

Космос Эксперты отрабатывают посадку миссии ExoMars-2020 Испытания займут несколько недель Роскосмос сообщил о старте серии наземных испытаний по отработке посадки космического аппарата миссии ExoMars-2020.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.