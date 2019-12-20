Экономика
РБКГлавный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
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Медиарынок 2019: бум производства видеоконтента, слияние медиа и дело Голунова
Sostav.ruвчера в 08:00
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Происшествия
ФСБ сообщила о нейтрализации стрелявшего в центре Москвы
Устроивший стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы мужчина нейтрализован, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору икры
Политика
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
Происшествия
Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.
Экономика
Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
Политика
Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным
Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Космос
Гигантские облака из углеродного газа окружают молодые галактики ALMA
Проанализировав все сведения, астрофизики считают: чтобы делать какие-либо еще заявления, необходимы дальнейшие наблюдения за облаками углеродного газа.
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Происшествия
Следствие попросило об аресте топ-менеджера банка «Восточный»
По версии следствия, кредитная организация потеряла эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви.
Общество
Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Космос
Эксперты отрабатывают посадку миссии ExoMars-2020
Испытания займут несколько недель Роскосмос сообщил о старте серии наземных испытаний по отработке посадки космического аппарата миссии ExoMars-2020.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
Общество
Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний
Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.