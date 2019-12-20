Экономика

РБКРБКГлавный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ

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Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
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Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ

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