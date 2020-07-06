Общество

Lenta.ruLenta.ruГлавный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
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Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» новыми судами

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Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

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