Общество
Lenta.ruГлавный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Читать в источнике
Оценить176
с чего всё началось
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.РИА Новости05:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 06:03, Ашберн
Игры
Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood
Evo-rus.com вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович
Ранее в Сети появились слухи, что после развода со своей супругой Агатой Муцениеце Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.
iReactor 02:25
Политика
Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34
Политика
СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Экономика
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Происшествия
За сутки четыре человека утонули в Крыму
Крым 24 03:04
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Экономика
Аналитиков Sohu восхитила стратегия России по покупке облигаций США
Москва вновь закупила облигации госдолга США, причину перемены стратегии объяснили аналитики китайского издания Sohu.
iReactor 04 июля в 11:27
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Политика
Украина надеется на скорый саммит «нормандской четверки» в Берлине
На встрече стороны обсуждали меры, которые нужно реализовать для урегулирования ситуации в Донбассе.
Evo-rus.com 05:45
Здоровье
На Среднем Урале зафиксировано ещё 270 носителей коронавируса
Екатеринбург, 6 июля 2020, 10:59 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 270 случаев заражения коронавируса.
REGNUM 03:59
Экономика
Издательства приостановили поставки книг в «Республику»
Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.
Интерфакс 04:20
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Футбол
Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко
«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко», — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
ODDS.ru 05:10
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM вчера в 04:12