Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.

с чего всё началось

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

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