Энергетика
Lenta.ruГлавный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ
Дания на три года приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра в Северном море для реновации объектов. В течение этого времени королевство рассчитывает закупать российский газ. Об этом сообщает Danmarks Radio.
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Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра
Российская газета19 сентября в 02:11
Эксперт оценил последствия закрытия газового месторождения Дании
Rambler News Service19 сентября в 05:03
Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьград18 сентября в 18:11
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Экспресс газета 20 сентября в 10:38
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Разработчики робота Фёдора допускают, что он вернётся на МКС
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что в следующий раз на МКС отправится уже новая версия робота, которая будет сильно отличаться от нынешней.
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Шойгу не исключил отмену военного призыва
Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
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Отец Фати: «Мечтал, чтобы сын играл за сборную Португалии»
Отец 16-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати хотел бы, чтобы его сын выступал за сборную Португалии.
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Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
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Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
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Piter.tv 20 сентября в 04:39
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Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
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Тренерские штабы «Оренбурга» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 03:08
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Путин назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля
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Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
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Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru 20 сентября в 05:04
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В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru вчера в 11:02
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
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Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
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МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов.
Аргументы недели вчера в 09:44
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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 19 сентября в 05:08
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Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос покупки у США противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки.
РБК 00:52
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Дубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»
Metaratings вчера в 13:53
Армия и оружие
Крылатые ракеты «Калибр» модернизировали после испытаний в Сирии
Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
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Во Владивостоке потушили пожар в торговом центре
Открытое горение в торговом центре «Максим» во Владивостоке ликвидировано, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС по Приморскому краю.
Коммерсантъ вчера в 01:38
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
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Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Армия и оружие
Саудовская Аравия защитится корейской копией С-350
США даже переместили в Персидский залив эсминец с системой ПРО, который должен усилить обороноспособность Саудовской Аравии.
Дни24 вчера в 11:41
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Таллина от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
РБК 20 сентября в 19:19