Коронавирус
РИА НовостиГлавный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Футбол
Тарасов: я заступился за Сычёва в драке с Родолфо — и нам насовали
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о драке, произошедшей в раздевалке «Локомотива» в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» (1:1). Игра состоялась в августе 2010 года в Швейцарии.
Чемпионат 14:24
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Авто
Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»
В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
Общество
В Калужской области вводят строгий масочный режим
В Калужской области до 11 мая вводят строгий масочный режим. Такое решение принял врио губернатора Владислав Шапша.
Kaluga-poisk.ru 14:06
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Специалисты заключили, что масштабные разрушения в районе падения Тунгусского метеорита объясняются мощной ударной волной.
Российская газета 11:32
Музыка
Победителю шоу «Маска» и каналу «НТВ» предъявили обвинение
Бывшему солисту музыкальной группы MBAND Анатолию Цою предъявили обвинения в заимствовании кавера, с которым несколько дней назад музыкант выиграл шоу «Маска», сообщает Super.Ru.
OvideO.ru 14:44
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Во ФСИН выявили более 300 случаев заражения коронавирусом
Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 11:07
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Политика
Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
ГТРК Кострома 06:28
Происшествия
В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина
По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
Общество
Александр Беглов поздравил врачей с Днем работника скорой помощи
28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи.
Петербургский дневник 14:19
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Названо число безработных в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Энергетика
Мировые цены на нефть сегодня падают
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель.
Радио Маяк вчера в 10:58
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
Политика
Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи
В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru 11:04
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 12:31
Общество
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом
Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19