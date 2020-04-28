Коронавирус
Газета.RuГлавный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка, пояснил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1". Специалист указал, что кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха.
Читать в источнике
Оценить688
с чего всё началось
В эфире программы "60 минут" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал о работе в "красной зоне" УКБ №4 Сеченовского университета, новых методах борьбы с коронавирусом и выявленных особенностях протекания болезни.Вести.Ru08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Общество
Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
Экономика
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 19:58
Происшествия
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Lenta.ru 19:57
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Кино
Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега
Игромания.ру 10:32
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.
ТАСС 19:56
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Здоровье
От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита
Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 05:11
Футбол
Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти
Главный тренер казанского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что вызвавшие общественный резонанс критические высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти навредили команде, так как ее существование зависит от государства.
РБК 13:12
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Армия и оружие
На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов
Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.
RT на русском 18:31
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
Политика
Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой
На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Победа РФ 05:00
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Здоровье
Минздрав разрешил испытания японского препарата против коронавируса
«Минздрав России выдал разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата „Фавипиравир“ среди попавших в больницу с коронавирусом», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Medical Note 07:02
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Общество
Отказаться россиян от поездок на майские праздники призвал Минздрав
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян отметить первомайские праздники дома и воздержаться от встреч с родственниками и друзьями.
Live24 14:04
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36