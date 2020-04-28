В эфире программы "60 минут" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал о работе в "красной зоне" УКБ №4 Сеченовского университета, новых методах борьбы с коронавирусом и выявленных особенностях протекания болезни.

с чего всё началось

Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка, пояснил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1". Специалист указал, что кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха.

Здоровье Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа. 39

Общество Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде. 298

Экономика Россия решила спасти мировой рынок золота Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости. 1

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 17

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 24

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,3K

Общество Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота» Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 2

Происшествия В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG. 2

Здоровье От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции. 42

Футбол Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти Главный тренер казанского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что вызвавшие общественный резонанс критические высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти навредили команде, так как ее существование зависит от государства.

Армия и оружие На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.

Политика Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. 3,9K

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 199

Здоровье Минздрав разрешил испытания японского препарата против коронавируса «Минздрав России выдал разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата „Фавипиравир“ среди попавших в больницу с коронавирусом», — пояснили в пресс-службе ведомства. 40

Общество 960 российских военных заразились коронавирусом "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.

Общество Отказаться россиян от поездок на майские праздники призвал Минздрав Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян отметить первомайские праздники дома и воздержаться от встреч с родственниками и друзьями. 28