Коронавирус
Газета.RuГлавный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка, пояснил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1". Специалист указал, что кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха.
Читать в источнике
Оценить613
с чего всё началось
В эфире программы "60 минут" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал о работе в "красной зоне" УКБ №4 Сеченовского университета, новых методах борьбы с коронавирусом и выявленных особенностях протекания болезни.Вести.Ru08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Общество
Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции
Иски об отмене указов о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков, поданные муниципальными активистами и депутатами во главе с мундепом Денисом Шендеровичем, суд объединил с заявлениями еще нескольких москвичей.
Ведомости 15:17
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Общество
Глава Минздрава РФ предостерег россиян от поездок на майские праздники
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан отказаться от поездок в период майских праздников.
ФАН 13:32
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
Названы «выигравшие» от коронавируса страны
Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих победителей в противостоянии с коронавирусом, сообщили опрошенные CNBC эксперты.
РИА Новости 15:49
Политика
Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Общество
В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая
Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
REGNUM 12:57
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru 18:25
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Экономика
Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
ТРК Сейм (Курск) 05:24
Общество
Беглов продлил ограничения из-за коронавируса в Петербурге до 12 мая
Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введенные в городе из-за угрозы распространения коронавируса, до 12 мая.
Мойка78 17:54
Шоу-бизнес
Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
Политика
Клинтон объявила о поддержке кандидата в президенты США Байдена
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон объявила о поддержке действующего претендента на пост главы государства Джо Байдена.
RT на русском 16:27
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
Футбол
Геннадий Орлов отговаривает Азмуна от ухода из «Зенита»
Комментатор Геннадий Орлов нашел аргументы, которые могут остановить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна от трансфера в итальянский «Наполи».
Спорт день за днем 18:27
Общество
Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной
В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной.
РБК 08:51
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Политика
Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Владимир Путин объявил 6,7,8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Городские новости (г. Ярославль) 10:53
Культура
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета вчера в 07:39
Политика
Путин призвал отказаться от походов в гости на майские праздники
Президент России Владимир Путин призвал жителей России отказаться от походов в гости и посиделок в больших компаниях, от лишних поездок в майские праздники.
Rambler News Service 12:15
Политика
Путин поручил регионам быть полностью готовыми к ЧП
Президент России Владимир Путин поручил всем регионам быть полностью готовыми к ЧП из-за возможных паводков и пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Глава государства отметил, что все регионы должны оперативно быть готовыми на любое развитие ситуации с паводками и пожарами, все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.
Владивосток-Новости вчера в 20:52
Футбол
«Урал» предлагает доиграть Кубок России в следующем сезоне
Президент Урала Григорий Иванов предложил доиграть оставшиеся матчи Кубка России в следующем сезоне.
Советский спорт 16:49