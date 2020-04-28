В эфире программы "60 минут" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал о работе в "красной зоне" УКБ №4 Сеченовского университета, новых методах борьбы с коронавирусом и выявленных особенностях протекания болезни.

с чего всё началось

Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка, пояснил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1". Специалист указал, что кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха.

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