Коронавирус
Российская газетаГлавный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции
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