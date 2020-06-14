Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлавный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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