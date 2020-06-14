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RT на русскомRT на русскомГлавный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
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Главный пульмонолог Минздрава: Россияне не совсем правильно поняли отмену режима самоизоляции

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В Минздраве заявили о неправильном понимании отмены самоизоляции россиянами

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