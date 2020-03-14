Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлавный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
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с чего всё началось

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
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Главный пульмонолог описал этапы развития пневмонии COVID-19

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Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19

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Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

Вести.Ru08:22

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

RT на русском06:27
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Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
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Назван континент без коронавируса

Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
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Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
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Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

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В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
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Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
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В Мурманской области на коронавирус проверяют 49 рыбаков

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ТК Звезда 17:40
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Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

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Пекин является первым импортером Су-35С поколения 4++. Поднебесная совершила закупку двадцати четырех таких машин в 2015 году.
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Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации

Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.
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Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
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Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
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Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал победителем тюремного турнира в Парагвае.
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Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
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Итальянские врачи заразились коронавирусом

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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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