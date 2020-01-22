Коронавирус

News.ruNews.ruГлавный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
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с чего всё началось

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
RT на русском06:27

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Лучший пульмонолог России рассказал о стадиях заражения коронавирусом

Телеканал 360°10:22

Главный пульмонолог описал этапы развития пневмонии COVID-19

Известия09:37

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

RT на русском06:27

Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом

URA.Ru07:59

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

РИА Новости07:22

Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Lenta.ru07:02

Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19

Комсомольская правда08:53
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Спорт

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Общество

Компания Ferrari остановила свои заводы

За рулем Кубань 13:30
Общество

Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса

По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.
The Penza Post 04:22
Общество

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 10:46
Политика

И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
РИА Новости 10:23
Общество

Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса

В Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавируса с 00.00 мск 15 марта до 00.00 мск 1 мая введен режим повышенной готовности, сообщила администрация края на своем сайте.
Кавказский узел вчера в 23:47
Здоровье

Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус

По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген.
ТагилСити.ру вчера в 12:59
Происшествия

В пруду Сосновки утонул владелец транспортной компании

Фонтанка ру сообщает, что тело принадлежит 52-летнему петербургскому совладельцу транспортной компании ЗАО "Мидас".
Online47.ru 14:42
Хоккей

КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .
Газета.Ru 14:25
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь вчера в 16:13
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
REGNUM вчера в 01:19
Политика

США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 13:21
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Экономика

США включили две российские компании в санкционный список

Министерство торговли США внесли в санкционный список две российские компании.
РБК 14:37
Общество

В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних

В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 12:26
Происшествия

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
Российская газета 13:40
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия 12 марта в 14:34
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
Российская газета 09:37
Происшествия

Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД

Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.
Эхо Москвы 15:04
Игры

Лучшая версия – смотрим на первый скриншот Horizon: Zero Dawn для РС

Horizon: Zero Dawn для РС получит поддержку сверхширокоформатных мониторов. Именно в таком формате представлен скриншот.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Общество

Назван единственный континент, где нет коронавируса

Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Газета.Ru 14:55
Происшествия

В Липецке водитель сбил женщину и уехал

Сегодня в Липецке был объявлен план-перехват. В районе дома 106 по проспекту Победы водитель сбил 38-летнюю женщину.
LipetskMedia.ru 06:50
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости 12:08
Спорт

Большунова оставили без заслуженного Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Lenta.ru 14:41
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело 03:24
Футбол

Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе

Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».
NewInform 14:48
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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