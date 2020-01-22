Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.

с чего всё началось

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Общество Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.

Общество Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса В Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавируса с 00.00 мск 15 марта до 00.00 мск 1 мая введен режим повышенной готовности, сообщила администрация края на своем сайте.

Хоккей КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .

Политика МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Энергетика Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

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Происшествия Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.

Происшествия В Липецке водитель сбил женщину и уехал Сегодня в Липецке был объявлен план-перехват. В районе дома 106 по проспекту Победы водитель сбил 38-летнюю женщину.