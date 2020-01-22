Коронавирус
News.ruГлавный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
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с чего всё началось
Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.RT на русском06:27
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Спорт
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Компания Ferrari остановила свои заводы
Общество
Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса
По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Общество
Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса
В Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавируса с 00.00 мск 15 марта до 00.00 мск 1 мая введен режим повышенной готовности, сообщила администрация края на своем сайте.
Здоровье
Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус
По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген.
Происшествия
В пруду Сосновки утонул владелец транспортной компании
Фонтанка ру сообщает, что тело принадлежит 52-летнему петербургскому совладельцу транспортной компании ЗАО "Мидас".
Хоккей
КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Политика
МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань
Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
Политика
США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии
США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
США включили две российские компании в санкционный список
Министерство торговли США внесли в санкционный список две российские компании.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
Происшествия
Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД
Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.
Игры
Лучшая версия – смотрим на первый скриншот Horizon: Zero Dawn для РС
Horizon: Zero Dawn для РС получит поддержку сверхширокоформатных мониторов. Именно в таком формате представлен скриншот.
Общество
Назван единственный континент, где нет коронавируса
Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Происшествия
В Липецке водитель сбил женщину и уехал
Сегодня в Липецке был объявлен план-перехват. В районе дома 106 по проспекту Победы водитель сбил 38-летнюю женщину.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Спорт
Большунова оставили без заслуженного Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Футбол
Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе
Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».